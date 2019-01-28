Кубок Европы по футболу среди непризнанных государств
15:14. 28 января 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Польше прошла жеребьевка Кубка Европы по футболу среди непризнанных государств.
12 участвующих стран представляют более 30 000 000 человек, которые проживают на их территории.
Турнир пройдет на территории Нагорного Карабаха.
Группа 1
Нагорно-Карабахская Республика/Арцах
Лапландия
Луганская Народная Республика
Группа 2
Абхазия
Графство Ницца
Республика Чамерия
Группа 3
Падания
Донецкая Народная Республика
Сардиния
Группа 4
Земля Секей
Западная Армения
Южная Осетия
Не хватает команд из Каталонии, Шотландии, Харьковской Народной Республики и Одесской Народной Республики, Приднестровья…
Официальный пресс-релиз - http://www.conifa.org/en/2019/01/27/conifa-2019-european-football-cup-draw/м (там же можно почитать справку про страны, которые вам пока не знакомы)
Источник: colonelcassad.livejournal.com