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Караул, который не устанет. Восемь фактов из истории Поста № 1

18:47. 28 января 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.aif.ru
26 января 1924 года впервые был установлен почетный караул у Мавзолея Ленина.

1. Пост почетного караула у Мавзолея Ленина в составе двух часовых впервые был установлен приказом начальника Московского гарнизона Николая Мураловаот 26 января 1924 года. Первых часовых на пост к Мавзолею вывел разводящий Янош Мейсарош. В 16:00 курсанты Григорий Коблов и Арсений Кашкин встали около гроба Ленина на деревянном помосте на Красной площади. Когда гроб подняли и медленно понесли, они шли по бокам, а дойдя до Мавзолея, повернулись друг к другу и замерли с винтовками у входа. Почетный караул у Мавзолея несли курсанты школы имени ВЦИК, поскольку Владимир Ленин числился почетным красным командиром этого учебного заведения.

2. Курсанты школы имени ВЦИК исполняли обязанности почетного караула у Мавзолея вплоть до 1935 года. В этот период зарождались традиции церемониала смены часовых. В 1935 году почётный караул передали красноармейцам Кремлёвского полка, который разместился в бывших казармах передислоцированной Военной школы имени ВЦИК. С этого периода начинается специальный отбор в роту караула, а также занятия по строевому шагу. Для тренировок был изготовлен деревянный макет Мавзолея, расположенный на территории Кремля. Прежде, чем занять место на настоящем Посту № 1, предстояло пройти немало изнурительных тренировок у макета, где отрабатывались четкость шага, слаженность действий и особые приемы обращения с оружием.

3. С лета 1941 года по апрель 1945 года одновременно существовало два Поста № 1. В соответствии с секретным приказом Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР 3 июля 1941 года тело Владимира Ленина в специальном вагоне спецпоезда вывезли из Москвы в Тюмень. Охрану поезда осуществляли сотрудники 1-го отдела НКГБ СССР и комендатуры Московского Кремля. Пост № 1 также был переведён в железнодорожный вагон. По прибытии в Тюмень охрана заступила на пост, как только саркофаг с телом Ленина был установлен на новом месте. В тоже время почетный караул продолжал нести службу и у Мавзолея Ленина в Москве.

Почетный караул у входа в Мавзолей, 1945 г. Фото: РИА Новости/ Анатолий Гаранин

4. Считается, что караул Поста № 1 при любых обстоятельствах должен стоять неподвижно. Это не совсем так. В случае, если возникает нештатная ситуация, солдат караула может подать сигнал постукиванием оружия. В особых случаях почетный караул имеет право на применение силы. Так, весной 1990 года ранее судимый гражданин попытался поджечь Мавзолей, бросив банку с горючей жидкостью в сторону центрального входа. Часовой обезвредил злоумышленника ударом приклада. В 1992 году Мавзолей атаковали около трех десятков религиозных фанатиков, желавших предать Ленина на анафеме. В этом случае обошлось вообще без применения силы — караул спокойно зашел внутрь Мавзолея и заперся изнутри. Согласно современным инструкциям, караул в случае угрозы имеет право применить физическую силу, а также колоть штыком и защищаться прикладом.

5. После октябрьских событий 1993 года президент России Борис Ельцин решил, что настал наиболее удобный момент для расставания с Постом № 1 атрибутом советского периода. Последнюю смену у Мавзолея Ленина несли ефрейтор Вадим Дедков и рядовой Роман Полетаев. 6 октября 1993 года в 16:00 разводящий сержант Олег Замоткинувёл последнюю смену. Часовые повернулись спинами к толпе и ушли через чёрный ход. В декабре 1993 года Борис Ельцин в новом Уставе внутренней службы Вооружённых сил России вычеркнул мавзолей из перечня мест, которым надлежит воздавать воинские почести.

6. Решение об упразднении Поста № 1 в российском обществе в целом получило негативные оценки. В результате президенту Борису Ельцину пришлось исправлять собственное решение. 8 декабря 1997 года президент России подписал указ об установлении постоянного поста почетного караула из состава Президентского полка у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве. 12 декабря 1997 года в 8:00 первый разводящий почётного караула старший сержант М. Волгунов вывел на главный пост страны первую смену в составе ефрейторов Р. Чернобурова и А. Горбашкова. С этого момента Пост № 1 расположен у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду.

7. Согласно регламенту, действующему с 1997 года, Пост № 1 у могилы Неизвестного солдата действует ежедневно с 8:00 до 20:00, смена караула производится каждый час. По решению руководителя Федеральной службы охраны почётный караул в исключительных случаях может выставляться и в другое время. Так ежегодно с 21 на 22 июня караул стоит круглосуточно в память о начале Великой Отечественной войны.

8. Караульную службу на Посту № 1 сегодня несут военнослужащие Президентского полка. Претенденты должны иметь рост не менее 175 см и не более 190 см, обладать зрением не менее 0,7 с нормальным цветоощущением, быть в состоянии услышать шепот на расстоянии шести метров. Тем, кто соответствует всем перечисленным требованиям, предстоит изнурительная специальная подготовка, после прохождения которой они смогу занять свое место в главном карауле России.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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