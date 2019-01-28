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Изменилась Среда – поменялся и политический дискурс

09:27. 28 января 2019 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:
Многие наверняка обратили внимание, что в этом году 27 января, день Снятия блокады Ленинграда, удивительным образом стал в центре внимания подавляющего большинства самых разных СМИ. Уже не говоря о посещении Ленинграда президентом.

Кстати, за предшествующие годы я не встречал в прессе столько раз слово „Ленинград”, сколько оно было произнесено в эти дни. И это отрадно.

Забывать собственную историю – это гарантировать себе и детям очень большие неприятности в будущем.

И вдобавок ко всему, такой толерантно-щекотливый либерально-демократический момент: официально, согласно решениям ООН, 27 января – день памяти жертв холокоста. Т.е., фактически, в сферу международной общественной и официальной жизни было внесёно иудео-библейское утверждение о признании евреев „богоизбранным” народом.

Однако по своей сути т.н. холокост – не более, чем очередной инструмент порабощения человечества, который применяется частью глобализированной верхушки. Этот инструмент построен на лжи и отвлекает внимание, чувства и сострадание людей планеты от жертв кровавой Второй мировой войны, развязанной капитализмом не без прямого участия самих иудеев.


Да, жертвы среди евреев были – этого никто не отрицает. Но мы уже показывали на конкретных цифрах, что доля убитых в тот период евреев не превышала долю убитых людей других национальностей, на земли которых вторглись европейские фашисты. Русских в процентном отношении полегло столько же, сколько и евреев. А вот в абсолютном выражении – на порядок больше.

Но глобалистские структуры нам навязывают обычай сострадать исключительно „избранной” „нации”.

И всё же, рано или поздно, но люди начинают прозревать, и у них возрождается способность чётче отличать правду ото лжи. Таким образом меняется окружающая всех нас среда, что позволяет и политикам кардинально изменить дискурс.

Что мы и наблюдаем сегодня. А в качестве иллюстрации – вот такой симптоматичный заголовок к небольшой заметке:

„БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА”.

Вот об этом геноциде, в очередной раз устроенном европейскими цивилизаторами, нельзя забывать. Тем более, что в ту славную, несмотря на тяжелейшие военные испытания эпоху, многие евреи-герои СССР считали себя русскими в той же степени, в какой на Западе нас всех, русских, татар и остальных жителей России, называют однозначно: русскими.

Ниже – упомянутая короткая заметка о блокаде Ленинграда.

*
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА


И где-то в Тоскане в те дни людям могло казаться, что зябко этой зимой, а летом не уродился виноград, в ресторане подали жестковатый бистека фиорентина.

И в это же время в европейском городе – городе европейском в большей степени чем, скажем, Хельсинки или Малага, в городе с проспектами и Адмиралтейством с прекрасными фортами и с Эрмитажем. Вот в этом городе от голода умирали сотни тысяч человек.

Ленинград, конечно, город герой. Но это герой в степени n+ каждый житель города.

О Блокаде необходими рассказывать в школах – и школы эти должны быть, в том числе, финские, немецкие, испанские, итальянские.

Дело не в том, что не зная о Блокаде, нельзя понять русский характер – кому это нужно, да? Без знания о Блокаде картина мира не может быть полной.

Современного мира нет без Блокады. И нет его без героизма ленинградцев.

Это очень непросто осознавать…



**




***

.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: геноцид, глобализация, Европа, история, иудей, либералы, народ, оон, подвиг, политика, русский, среда, ссср, фашизм, холокост
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Один комментарий»

  • 2902 2652
    жора шапов 28 января 2019 в 10:35 Ссылка Пометить
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    Так вот. Ещё раз , и не раз придётся вернуться к вопросам -” Какая идеология государства Российского ? Какая национальная идея ( или, если хотите, путь народов России на основе чего , куда?” Или безсмысленное существование толпы на основе потреблятства (поел-поспал-купил-потрахался- отдохнул-поел-поспал). И тогда игру на святом долго не сыграешь! Ответа нет! ( И не только в РФ !)

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