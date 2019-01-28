Изменилась Среда – поменялся и политический дискурс
Кстати, за предшествующие годы я не встречал в прессе столько раз слово „Ленинград”, сколько оно было произнесено в эти дни. И это отрадно.
Забывать собственную историю – это гарантировать себе и детям очень большие неприятности в будущем.
И вдобавок ко всему, такой толерантно-щекотливый либерально-демократический момент: официально, согласно решениям ООН, 27 января – день памяти жертв холокоста. Т.е., фактически, в сферу международной общественной и официальной жизни было внесёно иудео-библейское утверждение о признании евреев „богоизбранным” народом.
Однако по своей сути т.н. холокост – не более, чем очередной инструмент порабощения человечества, который применяется частью глобализированной верхушки. Этот инструмент построен на лжи и отвлекает внимание, чувства и сострадание людей планеты от жертв кровавой Второй мировой войны, развязанной капитализмом не без прямого участия самих иудеев.
Да, жертвы среди евреев были – этого никто не отрицает. Но мы уже показывали на конкретных цифрах, что доля убитых в тот период евреев не превышала долю убитых людей других национальностей, на земли которых вторглись европейские фашисты. Русских в процентном отношении полегло столько же, сколько и евреев. А вот в абсолютном выражении – на порядок больше.
Но глобалистские структуры нам навязывают обычай сострадать исключительно „избранной” „нации”.
И всё же, рано или поздно, но люди начинают прозревать, и у них возрождается способность чётче отличать правду ото лжи. Таким образом меняется окружающая всех нас среда, что позволяет и политикам кардинально изменить дискурс.
Что мы и наблюдаем сегодня. А в качестве иллюстрации – вот такой симптоматичный заголовок к небольшой заметке:
„БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА”.Вот об этом геноциде, в очередной раз устроенном европейскими цивилизаторами, нельзя забывать. Тем более, что в ту славную, несмотря на тяжелейшие военные испытания эпоху, многие евреи-герои СССР считали себя русскими в той же степени, в какой на Западе нас всех, русских, татар и остальных жителей России, называют однозначно: русскими.
Ниже – упомянутая короткая заметка о блокаде Ленинграда.
И где-то в Тоскане в те дни людям могло казаться, что зябко этой зимой, а летом не уродился виноград, в ресторане подали жестковатый бистека фиорентина.
И в это же время в европейском городе – городе европейском в большей степени чем, скажем, Хельсинки или Малага, в городе с проспектами и Адмиралтейством с прекрасными фортами и с Эрмитажем. Вот в этом городе от голода умирали сотни тысяч человек.
Ленинград, конечно, город герой. Но это герой в степени n+ каждый житель города.
О Блокаде необходими рассказывать в школах – и школы эти должны быть, в том числе, финские, немецкие, испанские, итальянские.
Дело не в том, что не зная о Блокаде, нельзя понять русский характер – кому это нужно, да? Без знания о Блокаде картина мира не может быть полной.
Современного мира нет без Блокады. И нет его без героизма ленинградцев.
Это очень непросто осознавать…
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Так вот. Ещё раз , и не раз придётся вернуться к вопросам -” Какая идеология государства Российского ? Какая национальная идея ( или, если хотите, путь народов России на основе чего , куда?” Или безсмысленное существование толпы на основе потреблятства (поел-поспал-купил-потрахался- отдохнул-поел-поспал). И тогда игру на святом долго не сыграешь! Ответа нет! ( И не только в РФ !)