Изменилась Среда – поменялся и политический дискурс

Многие наверняка обратили внимание, что в этом году 27 января, день Снятия блокады Ленинграда, удивительным образом стал в центре внимания подавляющего большинства самых разных СМИ. Уже не говоря о посещении Ленинграда президентом.



Кстати, за предшествующие годы я не встречал в прессе столько раз слово „Ленинград”, сколько оно было произнесено в эти дни. И это отрадно.



Забывать собственную историю – это гарантировать себе и детям очень большие неприятности в будущем.



И вдобавок ко всему, такой толерантно-щекотливый либерально-демократический момент: официально, согласно решениям ООН, 27 января – день памяти жертв холокоста. Т.е., фактически, в сферу международной общественной и официальной жизни было внесёно иудео-библейское утверждение о признании евреев „богоизбранным” народом.



Однако по своей сути т.н. холокост – не более, чем очередной инструмент порабощения человечества, который применяется частью глобализированной верхушки. Этот инструмент построен на лжи и отвлекает внимание, чувства и сострадание людей планеты от жертв кровавой Второй мировой войны, развязанной капитализмом не без прямого участия самих иудеев.

„БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА”.

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Да, жертвы среди евреев были – этого никто не отрицает. Но мы уже показывали на конкретных цифрах, что доля убитых в тот период евреев не превышала долю убитых людей других национальностей, на земли которых вторглись европейские фашисты. Русских в процентном отношении полегло столько же, сколько и евреев. А вот в абсолютном выражении – на порядок больше.Но глобалистские структуры нам навязывают обычай сострадать исключительно „избранной” „нации”.И всё же, рано или поздно, но люди начинают прозревать, и у них возрождается способность чётче отличать правду ото лжи. Таким образом меняется окружающая всех нас среда, что позволяет и политикам кардинально изменитьЧто мы и наблюдаем сегодня. А в качестве иллюстрации – вот такой симптоматичный заголовок к небольшой заметке Вот об этом геноциде, в очередной раз устроенном европейскими цивилизаторами, нельзя забывать. Тем более, что в ту славную, несмотря на тяжелейшие военные испытания эпоху, многие евреи-герои СССР считали себя русскими в той же степени, в какой на Западе нас всех, русских, татар и остальных жителей России, называют однозначно: русскими.Ниже – упомянутая короткая заметка о блокаде Ленинграда.



И где-то в Тоскане в те дни людям могло казаться, что зябко этой зимой, а летом не уродился виноград, в ресторане подали жестковатый бистека фиорентина.

И в это же время в европейском городе – городе европейском в большей степени чем, скажем, Хельсинки или Малага, в городе с проспектами и Адмиралтейством с прекрасными фортами и с Эрмитажем. Вот в этом городе от голода умирали сотни тысяч человек.

Ленинград, конечно, город герой. Но это герой в степени n+ каждый житель города.

О Блокаде необходими рассказывать в школах – и школы эти должны быть, в том числе, финские, немецкие, испанские, итальянские.

Дело не в том, что не зная о Блокаде, нельзя понять русский характер – кому это нужно, да? Без знания о Блокаде картина мира не может быть полной.

Современного мира нет без Блокады. И нет его без героизма ленинградцев.

Это очень непросто осознавать…





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