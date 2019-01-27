Здания, занесенные грунтом. Часть 31
19:33. 27 января 2019 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Эта часть получилась достаточно объемной, что делает ее еще более интересной в данной теме.
Раскопки на Манежной площади. Москва 1994 г.
Источник
Кто или что разрушило кирпичные здания? И почему на их фундаментах не построили новые? Это все относят к пожару в Москве 1812г.? Или к более ранним периодам?
Раскопки на Манежной площади. Москва 1993 г.
После этих раскопок на Манежной сделали подземный музей:
Про него была статья здесь
***
Дом из “глубины веков”
С особым волнением за метростроевцами Москвы спускались под землю археологи в 1985 году, где при строительстве станции метро “Боровицкая” был обнаружен небольшой дом из красного кирпича на глубине 6 м. В нем сохранилось все в первозданном виде – не только стены, но и обстановка, посуда, мебель. Историки установили, что постройка относится к середине 16 века и когда-то принадлежала селу Старое Ваганьково. Юрий Супруненко в своей книге “Легенды и были Москвы подземной” пишет, что это постройка Опричного двора, которая ушла под землю вследствие природного катаклизма.
Источник
***
Еще одно интересное наблюдение про центр Москвы:
***
Раскопки, аналогичные Манежной площади в Риме – основания строений, найденные прямо на площади:
Раскопки в Риме, производившиеся в 2009г., при строительстве очередной станции метро
Источник
***
План и фасад храма Фортуна Вирилис (Tempio della Fortuna Virile), из издания «Римская мечта». Показан уровень грунта, который позже откапывали
Сейчас храм откопан. Кстати, какие могут быть альтернативные версии, если это не храм?
Внешний уровень земли виден на заднем плане
Рисунок колонны Траяна
Колонны, которые ближе – скорее всего были откопаны и установлены вертикально. Уровень земли до катастрофического события в Риме – на 5-6м ниже современного.
***
При строительстве станции метро, в Риме, на глубине 12 метров, найдена очередная римская вилла.
Источник
***
Фотографии французских раскопок дворцов в пустыни в Сирии
Фотографии и рисунки с французских археологических экспедиций и раскопок дворцов пустыни Каср эль-Хейр аль Гарби и Каср эль-Хейр аль Шарки в Сирии. Археологическая разведка и первые раскопки были предприняты в 1920-х гг., когда Сирия являлась французской подмандатной территорией. Слой грунта на метры засыпал территорию. Врят ли это все можно отнести на движения барханов, перемещения песков ветрами. В грунте находятся достаточно крупные камни, которые ветра не могут перенести.
Фотография с этими крупными камнями.
Сам грунт плотный, спрессованный как после уплотнения водой.
От центральный ворот остался «лаз», высотой не более 2 м. Эрозия, разрушение нижних слоев кладки, возможно, связана с воздействием воды. Но не исключено разрушение росой, конденсатом воды после ночных температур.
Рисунок того, что застали археологи в начале 20в.
Источник
***
Еще одни раскопки в Сирии:
Обнаруженная монументальная фигура, март 1912 года
После раскопок
Источник
***
Аналогичная ситуация в Междуречье – остатки древности:
Вид с высоты птичьего полета на Великую мечеть ал-Мутаваккиля в Самарре
Раскопки дворца халифов в Самарре, на заднем плане мечеть Мутаваккиля. Как видно, грунт мало похож на песок. Скорее всего – нечто в виде глины.
Такая же эрозия нижних слоев кладки стен как и в сирийской крепости (выше в статье)
Руины Вавилона. Такое впечатление, что территорию на переднем плане фотографии раскопали, а на на заднем – руки у археологов не дошли.
Оцените на какой глубине находятся основания строений
Руины ассирийского города Ашшур с его зиккуратом на заднем плане. Такое впечатление, что эту территорию накрыло гигантским селевым потоком. Если так, то какова причина появления такого количества воды?
Оплывший зиккурат в Нимруде. Скорее всего, уровень воды был огромный, т.к. смог накрыть этот зиккурат. Воздушная эрозия (от перепада температур) таких отложений не делает.
Шиитский город Неджеф утопает в песке. Песок с камнями ветер переместил? Видно, что стены города восстанавливали.
Источник
***
Раскопки Карнакского храма, Египет. 1890-е года. Весь Ближний Восток представлял из себя одинаковую картину – разрушенные города, погребенные под слоями глины, песка
Источник
***
Подобные события случаются в пустынях Ближнего Востока и в наше время, но масштаб их не такой катастрофический, как это было в прошлом. Нет уверенности, что причина произошедшего в прошлом – затяжные ливневые дожди.
Наводнение в Пакистане в 2010г.
Наводнение в Саудовской Аравии в конце 2018г.. Источник
***
Очень показательный ролик на тему занесенных грунтом строений сделали на канале Крамола
***
Каменное основание, фундамент здания в Питере
***
Откапывание территории Ростовского кремля. Как говорится – фотография «до»
И «после». Уровень снятого и перемещенного грунта виден по ориентиру центрального входа
Источник
***
Раскопки на Площади Республики в Ереване. Армения. 2003 г.
Источник
***
Раскопки в Антверпене
Во время строительных работ обнаружен богатый средневековый дом с камином (в районе Ауденарде, Бельгия).
Понятен старый уровень полов древних помещений
Источник
***
Одно из объяснений, что грунт, который заносил средневековые города – выпадал сверху. При переносе пыли ветрами или из космоса.
Средневековая мода тех времен – шляпы с большими полями. Возможно, что бы защититься от падающей пыли. Как версия, подтвердить или доказать ее сложно:
Сомбреро
Во Вьетнаме и Лаосе до сих пор подобные шляпы с большой площадью в ходу
***
Для многих уже не секрет, что Стоунхендж был реконструирован: переустановили камни, возможно, некоторые привезли из других мест. Интересна вот эта фотография:
Стоунхендж, Англия. 1875 год. Видны следы раскопок – нижняя часть мегалитов явно была в грунте, откопана на 2м.
Источник
***
В сети набирает популярность ролик «Когда откапывали Америку ? Омаха штат Небраска»:
Внутри представлены якобы доказательства, что и г.Омаха в Небраске – тоже откапывали. Здесь можете посмотреть фотографии этого масштабного процесса. Но. Все это – планирование города к примерно одному уровню, а не откапывание. Зачем озадачились такой глобальной работой – отдельный вопрос.
Это не откапывание первого этажа – это достройка этажей под зданием.
Здесь достроили целых да этажа ниже первоначального уровня после того как убрали склон.
***
Подобная планировка уровня грунта была и в Сиэтле:
Источник
В этой теме многим хочется найти сенсацию, но нужно быть осторожным в своих выводах даже в отношении таких ярких примеров.
***
Раскопки на 4-м бастионе в Севастополе времен Крымской войны. Глубина залегания артефактов и сооружений – поражает.
Возникает вопрос: а последствия ли это Крымской войны? Посмотрите на слои глины с известью! Это похоже на массы селевых потоков.
Может ли такое быть, что Крымская война 1854-1855 – это попытка захвата территорий после катастрофических событий? Какой-то территории досталось сильно, а какие-то, как Англия, были затронуты меньше всего. Кто быстрее восстановил экономику, инфраструктуру и производство – тот и начал делить мир.
Источник
***
И в заключении, рекомендую посмотреть два ролика с канала Евгения Макарова, который изучает подземные части старых строений Москвы:
МОРОЗОВСКАЯ больница. 8 МЕТРОВ ВНИЗ. ЗАКОПАНА на 2 Этажа
ХРАМ на ИЛЬИНКЕ. 6 МЕТРОВ ВНИЗ…и саркофаг
***
Хотя, нет, в заключении я хочу напомнить скептикам и тем, кто впервые сталкивается с подобной информацией – статью с комментариями и разбором их основных возражения: смотреть здесь
Единственное объяснение скептиков, которое может объяснить подземные этажи и которое нужно исследовать – это обводнение глины и с медленной, в течении десятилетий просадкой здания без его разрушения. По этой ссылке есть видео простого опыта, показывающего, что при обводнении грунтов здания могут просаживаться.
Ну, или при землетрясениях, при выходе подземных вод – так же это происходит. Эти примеры я показывал здесь
Если это так, то эта модель может объяснить лишь часть видимых нами примеров. Другая часть примеров – это именно занесение строений селевыми потоками и пыльными бурями.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Эта часть получилась достаточно объемной, что делает ее еще более интересной в данной теме.
Раскопки на Манежной площади. Москва 1994 г.
Источник
Кто или что разрушило кирпичные здания? И почему на их фундаментах не построили новые? Это все относят к пожару в Москве 1812г.? Или к более ранним периодам?
Раскопки на Манежной площади. Москва 1993 г.
После этих раскопок на Манежной сделали подземный музей:
Про него была статья здесь
***
Дом из “глубины веков”
С особым волнением за метростроевцами Москвы спускались под землю археологи в 1985 году, где при строительстве станции метро “Боровицкая” был обнаружен небольшой дом из красного кирпича на глубине 6 м. В нем сохранилось все в первозданном виде – не только стены, но и обстановка, посуда, мебель. Историки установили, что постройка относится к середине 16 века и когда-то принадлежала селу Старое Ваганьково. Юрий Супруненко в своей книге “Легенды и были Москвы подземной” пишет, что это постройка Опричного двора, которая ушла под землю вследствие природного катаклизма.
Источник
***
Еще одно интересное наблюдение про центр Москвы:
***
Раскопки, аналогичные Манежной площади в Риме – основания строений, найденные прямо на площади:
Раскопки в Риме, производившиеся в 2009г., при строительстве очередной станции метро
Источник
***
План и фасад храма Фортуна Вирилис (Tempio della Fortuna Virile), из издания «Римская мечта». Показан уровень грунта, который позже откапывали
Сейчас храм откопан. Кстати, какие могут быть альтернативные версии, если это не храм?
Внешний уровень земли виден на заднем плане
Рисунок колонны Траяна
Колонны, которые ближе – скорее всего были откопаны и установлены вертикально. Уровень земли до катастрофического события в Риме – на 5-6м ниже современного.
***
При строительстве станции метро, в Риме, на глубине 12 метров, найдена очередная римская вилла.
Источник
***
Фотографии французских раскопок дворцов в пустыни в Сирии
Фотографии и рисунки с французских археологических экспедиций и раскопок дворцов пустыни Каср эль-Хейр аль Гарби и Каср эль-Хейр аль Шарки в Сирии. Археологическая разведка и первые раскопки были предприняты в 1920-х гг., когда Сирия являлась французской подмандатной территорией. Слой грунта на метры засыпал территорию. Врят ли это все можно отнести на движения барханов, перемещения песков ветрами. В грунте находятся достаточно крупные камни, которые ветра не могут перенести.
Фотография с этими крупными камнями.
Сам грунт плотный, спрессованный как после уплотнения водой.
От центральный ворот остался «лаз», высотой не более 2 м. Эрозия, разрушение нижних слоев кладки, возможно, связана с воздействием воды. Но не исключено разрушение росой, конденсатом воды после ночных температур.
Рисунок того, что застали археологи в начале 20в.
Источник
***
Еще одни раскопки в Сирии:
Обнаруженная монументальная фигура, март 1912 года
После раскопок
Источник
***
Аналогичная ситуация в Междуречье – остатки древности:
Вид с высоты птичьего полета на Великую мечеть ал-Мутаваккиля в Самарре
Раскопки дворца халифов в Самарре, на заднем плане мечеть Мутаваккиля. Как видно, грунт мало похож на песок. Скорее всего – нечто в виде глины.
Такая же эрозия нижних слоев кладки стен как и в сирийской крепости (выше в статье)
Руины Вавилона. Такое впечатление, что территорию на переднем плане фотографии раскопали, а на на заднем – руки у археологов не дошли.
Оцените на какой глубине находятся основания строений
Руины ассирийского города Ашшур с его зиккуратом на заднем плане. Такое впечатление, что эту территорию накрыло гигантским селевым потоком. Если так, то какова причина появления такого количества воды?
Оплывший зиккурат в Нимруде. Скорее всего, уровень воды был огромный, т.к. смог накрыть этот зиккурат. Воздушная эрозия (от перепада температур) таких отложений не делает.
Шиитский город Неджеф утопает в песке. Песок с камнями ветер переместил? Видно, что стены города восстанавливали.
Источник
***
Раскопки Карнакского храма, Египет. 1890-е года. Весь Ближний Восток представлял из себя одинаковую картину – разрушенные города, погребенные под слоями глины, песка
Источник
***
Подобные события случаются в пустынях Ближнего Востока и в наше время, но масштаб их не такой катастрофический, как это было в прошлом. Нет уверенности, что причина произошедшего в прошлом – затяжные ливневые дожди.
Наводнение в Пакистане в 2010г.
Наводнение в Саудовской Аравии в конце 2018г.. Источник
***
Очень показательный ролик на тему занесенных грунтом строений сделали на канале Крамола
***
Каменное основание, фундамент здания в Питере
***
Откапывание территории Ростовского кремля. Как говорится – фотография «до»
И «после». Уровень снятого и перемещенного грунта виден по ориентиру центрального входа
Источник
***
Раскопки на Площади Республики в Ереване. Армения. 2003 г.
Источник
***
Раскопки в Антверпене
Во время строительных работ обнаружен богатый средневековый дом с камином (в районе Ауденарде, Бельгия).
Понятен старый уровень полов древних помещений
Источник
***
Одно из объяснений, что грунт, который заносил средневековые города – выпадал сверху. При переносе пыли ветрами или из космоса.
Средневековая мода тех времен – шляпы с большими полями. Возможно, что бы защититься от падающей пыли. Как версия, подтвердить или доказать ее сложно:
Сомбреро
Во Вьетнаме и Лаосе до сих пор подобные шляпы с большой площадью в ходу
***
Для многих уже не секрет, что Стоунхендж был реконструирован: переустановили камни, возможно, некоторые привезли из других мест. Интересна вот эта фотография:
Стоунхендж, Англия. 1875 год. Видны следы раскопок – нижняя часть мегалитов явно была в грунте, откопана на 2м.
Источник
***
В сети набирает популярность ролик «Когда откапывали Америку ? Омаха штат Небраска»:
Внутри представлены якобы доказательства, что и г.Омаха в Небраске – тоже откапывали. Здесь можете посмотреть фотографии этого масштабного процесса. Но. Все это – планирование города к примерно одному уровню, а не откапывание. Зачем озадачились такой глобальной работой – отдельный вопрос.
Это не откапывание первого этажа – это достройка этажей под зданием.
Здесь достроили целых да этажа ниже первоначального уровня после того как убрали склон.
***
Подобная планировка уровня грунта была и в Сиэтле:
Источник
В этой теме многим хочется найти сенсацию, но нужно быть осторожным в своих выводах даже в отношении таких ярких примеров.
***
Раскопки на 4-м бастионе в Севастополе времен Крымской войны. Глубина залегания артефактов и сооружений – поражает.
Возникает вопрос: а последствия ли это Крымской войны? Посмотрите на слои глины с известью! Это похоже на массы селевых потоков.
Может ли такое быть, что Крымская война 1854-1855 – это попытка захвата территорий после катастрофических событий? Какой-то территории досталось сильно, а какие-то, как Англия, были затронуты меньше всего. Кто быстрее восстановил экономику, инфраструктуру и производство – тот и начал делить мир.
Источник
***
И в заключении, рекомендую посмотреть два ролика с канала Евгения Макарова, который изучает подземные части старых строений Москвы:
МОРОЗОВСКАЯ больница. 8 МЕТРОВ ВНИЗ. ЗАКОПАНА на 2 Этажа
ХРАМ на ИЛЬИНКЕ. 6 МЕТРОВ ВНИЗ…и саркофаг
***
Хотя, нет, в заключении я хочу напомнить скептикам и тем, кто впервые сталкивается с подобной информацией – статью с комментариями и разбором их основных возражения: смотреть здесь
Единственное объяснение скептиков, которое может объяснить подземные этажи и которое нужно исследовать – это обводнение глины и с медленной, в течении десятилетий просадкой здания без его разрушения. По этой ссылке есть видео простого опыта, показывающего, что при обводнении грунтов здания могут просаживаться.
Ну, или при землетрясениях, при выходе подземных вод – так же это происходит. Эти примеры я показывал здесь
Если это так, то эта модель может объяснить лишь часть видимых нами примеров. Другая часть примеров – это именно занесение строений селевыми потоками и пыльными бурями.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Источник: sibved.livejournal.com