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«Вы в бюджет вложили, чтобы брать из него?» — вопрос чиновницы россиянам (ВИДЕО)

12:28. 27 января 2019 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал:
«Вы в бюджет вложили, чтобы брать из него?» — вопрос чиновницы россиянам (ВИДЕО) | Русская весна

Не успели отгреметь обсуждения достойны ли учителя зарплат более 9 тысяч рублей, как председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королёва подбросила сухих веток в тот же костёр.

Так, в Сети появилось видео, на котором Юденич спрашивает у граждан, наполняют ли бюджет, чтобы после требовать средств из него.

На встрече граждане предложили восстановить исторический квартал Королёва, взяв деньги для этих нужд из федерального бюджета.

«Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить. Ребят, вы так легко говорите: „А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…“ Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — ответила Юденич.

Из зала раздались недоуменные и возмущенные возгласы.

Видеозапись уже вызвала резонанс в Интернете.

Сама Юденич после того, как видео стало достоянием общественности, заявила, что ее слова вырвали из контекста.

«Еще раз. По буквам. Я обратилась к коллегам по экспертному сообществу и упрекнула их в том (и на том стою), что в нынешних экономических условиях претендовать на такие огромные суммы (миллиард рублей — прим. РВ) на весьма спорные и неоднозначные архитектурные решения — безнравственно», — написала она на личной странице в соцсети.

Напомним, Марина Юденич с 2014 года много раз озвучивала свою позицию по Новороссии и Донбассу, выступая с позиций антифашизма и необходимости всяческой помощи республикам.

Справедливости ради стоит отметить, что подоходный налог (который так или иначе платят все официально трудоустроенные граждане РФ) — не единственный путь пополнения федерального бюджета: среди путей его наполнения — таможенные сборы, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль промышленных предприятий, разнообразные акцизы (например, на алкоголь, табак и топливо).

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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