Видеоблог №176: О «загадках» мировой экономики

В очередном выпуске видеоблога, записанном с РИА ФАН, мы обсудили актуальные вопросы мировой и российской экономики и политики.

Хронометраж:

00:00:08 – Уступки РФ в договоре с Японией;

00:07:40 – Радиационная безопасность страны;

00:10:50 –Транзит газа через Украину России не нужен;

00:18:31 – Загадки мировой экономики;

00:23:49 – Выстояли и победили. 75-летие освобождения Ленинграда от блокады.

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P.S. Текстовая версия видеоблога.

Источник: riafan.ru

Николай Стариков: «Мирный договор с Японией — это уступки со стороны России». ФАН-ТВ

Владимир Путин и Синдзо Абэ сегодня обсуждают мирный договор между Россией и Японией. Как Вы считаете, будет ли он подписан в ближайшее время и при каких условиях?

Я убежден, что мирный договор с Японией не будет подписан. Поясню, дело в том, что под названием мирный договор, наши японские партнеры понимают односторонние уступки со стороны России, а я этого не хочу. Что Россия получит от этого? Ответ: ничего, даже если Россия согласится передать часть островов, вопрос не будет закрыт. Нельзя никому ничего передавать. Во-первых, это наша земля. Во-вторых, она полита кровью наших солдат. В-третьих, если вы отдадите что-то, придут ещё требовать, требовать, требовать, и до бесконечности это никогда не закончится. Я не хочу заключения мирного договора с Японией, так как японцы на наши условия не пойдут, а на их условиях договор заключать нельзя. Нам нужно запустить денонсацию одного пункта из декларации 1956 года.

Встречу предваряет заявление властей Токио о намерении вложить более миллиарда рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье. Опасаясь последствий аварии, подобной Фукусиме, Япония готова обеспечивать радиационную безопасность на Дальнем Востоке. Заинтересована ли Россия в таком проекте?

Мне кажется, на Дальнем Востоке радиационную безопасность, должна обеспечивать Россия. Что касается Японии, мы видели, что они свою собственную радиоактивную безопасность никак не могли обеспечить. Что произошло на Фукусиме, мы с вами осознаем последствия, может быть, через десятилетия. Поэтому говорить, что Япония — эталон этой безопасности, не приходится. Если они хотят построить проект за миллиард, пожалуйста, но очень хочется, чтобы туда не свозились отходы из Японии. Чтобы нашу страну не превращали в радиоактивную помойку, а то соблазн такой есть. И такой подход к РФ нас не устраивает. Поэтому давайте рассчитывать на себя и в этой связи поддерживать российский бизнес, чтобы он наряду с государством делал то, что нужно российскому народу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что подписание нового транзитного контракта с Украиной возможно при привлекательных коммерческих условиях — сделать его конкурентоспособным «Северному потоку» и «Турецкому потоку». Насколько реален и необходим ли вообще России транзитный договор с Киевом?

Нам сегодня киевский режим не нравится категорически. Россия строит газопровод «Северный поток-2» в обход украинской территории. Как раз в 2019 году истекает десятилетний контракт на прокачку нашего газа через территорию Украины. И можно закачивать в Европу газ по «Северному потоку-2». Первая задача Запада — сохранить транзит газа через Украину любой ценой, чтобы она не потеряла деньги. Иначе если она теряет эту сумму, Запад должен вкладывать дополнительные миллиарды в Украину, но он делать этого не хочет. Далее Украина может оказывать влияние на Россию, угрожая прекращением этих поставок. Это сложный посредник, между нами и потребителями в Европе. После постройки «Северного потока-2» с киевским режимом можно будет разговаривать совершенно другим языком.

За последние десять лет внешний долг России достиг минимума и сегодня равен 453,7 млрд долларов. Какое значение это имеет для страны и экономики? От чего зависят показатели? Возможно ли ликвидировать внешний долг, и как это сделать?

Мы живем в очень странной мировой экономике, где наиболее богатыми странами считаются те, у которых огромный государственный долг. Сегодня весь смысл — создавать спрос на деньги. Давать странам в долг и заставлять их выплачивать проценты. И таким образом лишать их независимости, но эта система начинает себя изживать. Сравнивая долг России с золотовалютными резервами, мы должны больше чем у нас есть и это хорошо. Говоря о резервах, количество золота должно все время увеличиваться. Потому что золото — это то, что, как показало время, неподвержено, ни изменению, ни обесцениванию. Но у нас резервы валютно-золотые, там золота меньше, чем валютных активов. А валютный активы — это не пачки долларов и евро, это нолики в компьютере. Вот золото — оно настоящее, а остальное — это нолики. Так что система очень странная, очень.

В это воскресенье отмечается 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Какое значение эта дата имеет сегодня?

Эта дата имеет огромное значение. Для всех нас — это пример небывалого мужества. 900 дней и ночей в Ленинграде люди умирали с голода, но трудились, не сдавались врагу. Под бомбардировкой, под артиллерийскими обстрелами, умирая от этих зверств, и в основном от голода, который был сознательно организован. Выстояли, победили. Остается только восхищаться мужеством наших предков. И хочется сказать, такой блокаде подвергается Донбасс. Голода там нет, но обстрелы есть, гибель людей происходит. И сегодня война на Донбассе длится уже больше, чем продолжительность ВОВ. Поэтому накануне важного для каждого ленинградца, и для всех нормальных людей праздника, хочется пожелать нашим соотечественникам на Донбассе, чтобы как можно скорее появился новый день календаря, победа на Донбассе, окончание гражданской войны, мир. Вот это сейчас самое главное.