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Видео падения Ту-22М3 в Оленегорске

00:25. 27 января 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:


В сети появилось видео катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорске https://colonelcassad.livejournal.com/4722939.html



Характер падения совпадает с телетайпограммой, которая цитировалась в прессе https://news.rambler.ru/army/41618072-katastrofu-tu-22m3-sprovotsirovalo-vmeshatelstvo-izvne/?updated пару дней назад.
Выжившему штурману невероятно повезло уцелеть в такой аварии.
Мир праху погибших.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, Видео, катастрофы, Мурманск, Ту-22М3
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