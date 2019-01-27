Видео падения Ту-22М3 в Оленегорске
00:25. 27 января 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В сети появилось видео катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорске https://colonelcassad.livejournal.com/4722939.html
Характер падения совпадает с телетайпограммой, которая цитировалась в прессе https://news.rambler.ru/army/41618072-katastrofu-tu-22m3-sprovotsirovalo-vmeshatelstvo-izvne/?updated пару дней назад.
Выжившему штурману невероятно повезло уцелеть в такой аварии.
Мир праху погибших.
Источник: colonelcassad.livejournal.com