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Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!

19:39. 27 января 2019 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия начала подготовку к отключению от глобальной сети Интернет. Почему эта на первый взгляд тревожная новость на самом деле является позитивной – расскажем в этом выпуске после сводки новостей недели.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Наша идеология: https://www.время-вперед.рус/ideologi…

Время-вперёд! №328 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/IXN_VCTqjpc

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

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Источник: www.youtube.com

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