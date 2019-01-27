Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
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Россия начала подготовку к отключению от глобальной сети Интернет. Почему эта на первый взгляд тревожная новость на самом деле является позитивной – расскажем в этом выпуске после сводки новостей недели.
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Источник: www.youtube.com