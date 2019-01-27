Дисбактериоз. Микрофлора кишечника. Юрий Фролов

Концептуал СМИ Ферменты и проростки семян

Очередная лекция для тех, кто хочет знать, а не верить кому-то на слово, думать, а не получать разжёванную информацию, не просто делать, а понимать – зачем. Сегодня речь пойдёт о дисбактериозе языком биологии и физиологии. Что это за состояние и каковы его причины? Как протекает и к чему приводит хронический дисбактериоз? Как работает кишечная микрофлора и что это за бактерии? Как работают ферменты? Какая пища для нас естественная, а какая – нет? В чём причина многих болезней и состояния хронической усталости?



Как справиться с болезнями, гиподинамией и плохим самочувствием, продлить молодость, активное здоровое долголетие и просто прекрасное настроение? Читайте в книгах:



Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

Жизнь кишечника. Борьба за бактерии, Чаткан Робин



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