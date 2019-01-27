Будет ли исполнен майский указ президента?

Первое, о чём необходимо сказать — это отсутствие чёткой системы в самом указе, очевидно, что он сшит из фрагментов, не связанных между собой, и не представляет собой системного программного документа.

В 2018 году был принят Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [ 1 ]. В сегодняшней статьей мы рассмотрим: насколько данный указ адекватен и возможно ли его реализовать?



Главное, что необходимо отметить — это то, что документ практически не содержит целей общественного развития, что в принципе соответствует текущему положению общества (включая и чиновников), которое не осознаёт, куда движется.



Отчасти отдана дань социальному государству, и в основном речь идёт об экономике.

Рассмотрим подробнее:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

На данный момент очевиден системный демографический спад населения на протяжении многих лет.



Демографическая политика, как целостная система мер в различных отраслях по обеспечению воспроизводства здоровых поколений, отсутствует.



Государством не принимается принципиальных мер в регионах, где исторически проживают русские как нация (не путать с цивилизационным признаком), а прирост, как правило, дают «исламские» регионы, где ключевым фактором является ислам, а не политика руководства страны, а также имеет место большое число приписок с целью получения материнского капитала (выявляются в основном на момент поступления в школу).



На данный момент нет никаких предпосылок, указывающих на то, что чиновники знают, как решать проблему, более того, население систематически вымирает, о чём свидетельствует Росстат. По этому показателю можно сказать о том, что цель с большой долей вероятности выполнена не будет.

«За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось». Об этом рассказала на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

Сложно говорить о повышении продолжительности жизни при падении качества образования и медицины, а также ухудшающих условий жизни.



Опять же предпосылок для этого не наблюдается. Кроме того, руководством страны был нанесён серьёзный удар в спину людей пенсионной реформой. И это несмотря на то, что население выступало против данной реформы.



Следовательно, пенсионеры будут вынуждены работать вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и помогать своим семьям, воспитывать внуков.



Что также не будет способствовать выполнению предыдущего пункта и росту населения РФ.

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

Эта цель — имитатор. Зачем необходимо обеспечивать рост реальных доходов граждан руководство стран не объясняет. Связано это с тем, что произведена подмена реальных целей надуманными.

Что необходимо населению? Населению необходимо удовлетворение демографически обусловленных потребностей в образовании и медицине, свободном времени и досуге, в жилье, услугах ЖКХ, пище, одежде и других товарах.



Можно сколь угодно долго болтать о росте доходов и любимых чиновниками средних показателях. Например, в строительстве часто говорят о построенных квадратных метрах, но при этом каждая семья не стоит на учёте и государство не заботится о следующих вопросах: Удовлетворены ли потребности каждого человека, и, прежде всего, детей?

Соблюдена ли гигиеническая норма в 30 метров на человека, установленная Институтом гигиены им. Сысина еще в СССР?

Какого качества это жилье — железобетонная душегубка или индивидуальный просторный деревянный дом и т.д.?

Поскольку это конкретные показатели — то пришлось бы отвечать головой.

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

Очередной фиктивный показатель — бедных быть вообще не должно, а обеспечивается это за счёт удовлетворения демографически обусловленных потребностей. Следовательно, целью должно быть их удовлетворение, а не игра в статистику.

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

Здесь содержится один контрольный показатель — количество семей. Понятие «улучшение жилищных условий» же представляет собой игру слов. Должен быть принят и обеспечен стандарт безопасного жилья, ниже которого опускаться нельзя.



Фактически это означает запрет на строительство железобетонных монстров в городах, поскольку они уничтожают здоровье людей. Должна произойти смена курса от мегаполисной урбанизации к ландшафтно-усадебному градостроению.

Сделать это предельно просто — выдать бесплатно землю, дать кредиты под 0% стройматериалами (что успешно было апробировано в Белгородской области — кредиты под низкий процент), обеспечить страну многообразными проектами типовых домов, загрузить промышленность в регионах работой и т.д.



Всё это уже делалось после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Можно сделать и сейчас.

Для интересующихся рекомендуем к прочтению: Постановление № 625 Совета Народных Комиссаров СССР от 29 мая 1944 г. Москва, Кремль

https://econ.wikireading.ru/78761

е) ускорение технологического развития Российской Федерации,

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические

инновации, до 50 процентов от их общего числа;

Очередная цель-имитатор. Ускорение технологического развития само по себе не является целью, целью являются конкретные параметры состояния объекта управления, которых необходимо достичь. Далее определяется, необходимо ли технологическое развитие, либо наоборот — использование природосообразных процессов.

Например, за последнее время изобретено огромное количество технологий упаковки. Нужны ли они человеку? Или ему будет достаточно обыкновенной бумажной упаковки, изготовляемой из возобновляемого ресурса (травы, даже не дерева), а также посуды из стекла, которое можно отдать на повторное использование, как это и происходило в СССР).



То есть, целые отрасли России работают на свалку из-за управленческой безграмотности руководства страны и пассивности общества.

Другим примером являются новации по контролю за людьми. Многие слышали о том, как Китай тестирует свои технологии по тотальному контролю за гражданами путём выставления им рейтинга за поведение.



А это путь к фашизму, описанному Иваном Антоновичем Ефремовым в романе «Час быка». То, что не все инновации полезны, этот вопрос обойдён вниманием.

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в

экономике и социальной сфере;

Мы уже писали на эту тему в статье Что важнее: реальная или цифровая экономика? https://inance.ru/2017/09/cifrovaya-ekonomika/

Сами по себе цифровые технологии также не могут являться целью, поскольку это лишь элементарная компьютеризация и автоматизация процессов.

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

Фактически это также бессмысленная цель, потому что для развития страны это место не играет никакой роли. Также не бывает и стабильности, потому что есть либо развитие, либо деградация.



Как развиваться, «элита» не имеет представления, а деградировать для неё — означает потерять власть. Отсюда попытка стабилизировать ситуацию, которая рано или полно превратится в «стабилизец».

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Фактически, вместо того, чтобы обеспечить население качественными продуктами свое собственное население, поставлена цель — кормить и обеспечивать население других стран (как пример, продают высокосортную пшеницу на экспорт, а своему населению скармливают низкосортную).

Простейший анализ показывает, что данный указ не будет работать в интересах населения России, в большей своей части данные цели достигнуты не будут по причине их бессмысленности.

Указ не ограничивается обозначенными целями, следующие разделы более детально раскрывают цели для национальных программ, разберем также и их.

Целевые показатели для национальных программ к 2024 году

В указе подробно расписаны цели, целевые показатели и задачи к 2024 году, однако их цитирование заняло бы слишком много места, по какой причине далее будут даны краткие комментарии по части разделов, представляющих интерес. С самим текстом указа можно ознакомиться по ссылке: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1

Демография

Для обеспечения устойчивого демографического прироста необходимо ставить адекватные контрольные параметры и подбирать методы их достижения. То же самое касается и обеспечения биологического здоровья человека.



Указанный суммарный коэффициент рождаемости в 1.7 не сможет обеспечить необходимый прирост. Что же касается здоровья — речь идёт только об охвате населения физической культурой, а о факторах, разрушающих здоровье людей, не сказано ни слова.



Касательно поддержки семей необходимо отметить, что людям нужно гарантированное обеспечение демографически обусловленных потребностей. Как это будет обеспечено — вопрос вторичный — снижение цен, рост зарплат, целевая помощь и т.д. — всё это лишь инструменты, а не цели и задачи. По поводу необходимости мотивировать людей быть здоровыми необходимо сказать, что это лицемерие.



Людей призывают быть здоровыми — но с экранов телевизоров льётся грязь в психики, а руководство страны ничего не делает, чтобы освободить магазины от некачественной еды, не ставит своей задачей ликвидацию производства дурманов, не способствует изменению образовательной среды, чтобы вывести детей из состояния обездвиженности.



Однако способствует тому, чтобы вовлекать детей в спорт высоких достижений, убивающий их здоровье и будущее. То есть, фактически можно говорить о том, что по этому пункту цели в целом бессмысленные, причины подменены следствиями.

Здравоохранение

Фактически политика правительства в сфере обеспечениями качественной и доступной медициной противоречит указу. Вместо доступности и качества налицо сокращение. Это дополняется политикой в сфере образования, направленной на унификацию образования в соответствии с мировыми стандартами (болонская система), как следствие — происходит падение качества образования.

Главной причиной проблем медицины является подмена профилактики болезней их лечением. Вместо повсеместного внедрения здорового образа жизни, здоровьеразвивающей среды дома, в школе и на работе, руководство страны занимается лечением следствий. Следовательно, поставленные цели и задачи по большей части бессмысленны.

Образование

Обеспечение конкурентоспособности российского образования — цель бессмысленная по своей сути, потому что цель образования — не обеспечение конкуренции, а обеспечение жизни в ладу с биосферой Земли и человечеством.



Указанная бессмыслица проистекает из мировоззренческой порабощенности авторов текста западной библейской концепции управления, которая подразумевает стравливание людей между собой.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности невозможно потому, что не дан ответ, кто есть настоящий Человек по Жизни. Иначе бы стояла цель — воспитать Человека.



Всё остальное — разговоры о внедрении новых технологий обучения, а по факту под их прикрытием массовая дебилизация детей, что подтверждается неспособностью подавляющего большинства освоить хотя бы школьную советскую программу.



Отдельно в этом контексте следует отметить цифровизацию школы, которая проталкивается с целями ухудшения психофизиологического здоровья детей.

Следует однако отметить ряд задач, которые позволяют обществу войти в систему образования с целью её преображения — это развитие наставничества и добровольчества.

Жильё и городская среда

В этом разделе также отсутствуют адекватные цели развития, прежде всего, переход от мегаполисной урбанизации к ландшафтно-усадебному градостроению и созданию сети городов-посёлков, удобных для проживания и обеспеченных всем необходимым.

Поставленные цели не содержат внятных контрольных параметров: не выявлен вектор текущего состояния, не поставлен вектор целей и не определён вектор ошибки. По остальным аспектам мы уже писали ранее.

Наличие процентной ипотеки также показывает, что руководство страны по-прежнему обслуживает паразитов-ростовщиков.

Из положительных момент следует отметить указание, что будет создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Если это будет реализовано — создаются предпосылки для воздействия общества на политику в этой сфере.

Декларируемое эффективное использование земель при сохранении природного и культурного наследия, скорее всего, реализовано не будет, поскольку в капиталистической парадигме — это помеха, следовательно, данный пункт будет повсеместно саботироваться и чиновниками, и бизнесом.

В целом данный раздел — сборная солянка из ряда предложений, но какая-либо система в нём отсутствует, а значит, грамотного управления в этой сфере не предвидится.

Экология

Не поставлена ключевая цель — разработка методологии управления биосферой; национальной системы мониторинга всех биоценозов страны; стратегии территориального развития, с учётом закономерностей биоценозов на каждой территории. Далее перечисленные цели практически полностью представляют собой борьбу со следствиями, а не с причинами.

Из положительных моментов следует отметить необходимость создания 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на территории 5 млн. га.

Рост производительности труда

Ключевая цель — снижение разрыва между работниками и управленческим персоналом в контексте преодоления разрыва между бедными и богатыми. Пока эта задача решена не будет, производительность труда всегда будет отставать от развитых стран. Но фактически это означает изменение концепции жизнеустройства общества и системы управления.

По данному пункту в основном только общие слова.

Наука

Не обсуждается ключевая цель — зачем нужна наука и какие задачи она должна решать. Все перечисленные пункты третьестепенны по отношению к тому, чем наука должна заниматься.

По данному пункту будущее науки не просматривается.

Культура

В одной из наиболее важных сфер жизни общества также не обозначена ключевая цель — ради чего живёт общество и к чему стремится. Эта цель не определяется и не достигается никакими скрепами, патриотизмом и строительством различных объектов инфраструктуры искусства.

По данному пункту, в основном, общие слова.

Предпринимательство

Ключевая цель — формирование новой парадигмы для предпринимателей — курс на развитие страны, в котором предприниматель должен воспринимать себя как управленца ответственного за будущее, прежде всего, а цель извлечения прибыли должна уйти в прошлое. Деньги в этой парадигме — не хозяин, а слуга общества.

В целом по пункту общие слова, потому что реальность, прошедшая с момента принятия указа, говорит о том, что декларации президента из чиновников никто не воспринимает всёрьёз, а условия жизни малого и среднего бизнеса систематически ухудшаются.



Кроме того, следует отметить, что фактически малого и среднего бизнеса как не было за последние 19 лет, так и нет, рынок по большей части поделён между крупными компаниями и корпорациями.

Пространственное развитие

Отсутствует ключевая цель — создание сети городов-посёлков в русле концепции ландшафтно-усадебного градостроения. Очевидно, что данный пункт обозначает, что ресурсы будут направлены, в основном, на интересы международных корпораций и других государств, для которых Россия — зона транзита их товаров.



Если бы было иначе — был бы упор в сторону связанности регионов между собой, развития межобластных проектов, наподобие европейских «еврорегионов».

Заключение

Если это продукт деятельности администрации президента — то всё говорит о том, что либо этот указ изначально фикция, либо процессы деградации зашли настолько далеко, что даже в Кремле нет специалистов способных, хотя бы что-то внятно анализировать.

Всё это ставит вопрос о разработке самим обществом альтернативного президентскому указу плана реального развития общества и государства, который будет отражать интересы цивилизационного развития, а не частно-корпоративные интересы.



Перед обществом встаёт вопрос о переходе от управления к самоуправлению — никто кроме самих людей не изменит их жизнь.

ИАЦ