Британия зачищает информацию о своих военных преступлениях в Африке и Азии

Как видим, Британия делает все, чтобы тотально отмыть свою историю — даже спустя десятилетия. Да что там десятилетия: в декабре 2016 года, когда отмечалось 100-летие убийства Григория Распутина, газета The Times призвала британские спецслужбы рассекретить наконец документы об их причастности к этому загадочному преступлению. Призыв газеты не был услышан. А ведь прошло столетие, уже нет в живых ни участников той операции, ни их ближайших потомков, и объяснить засекреченность соображениями безопасности кого-то из них нельзя. Ясно, что Лондон защищает уже не людей, а собственную историческую репутацию.