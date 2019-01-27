Британия зачищает информацию о своих военных преступлениях в Африке и Азии
21:51. 27 января 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ria.ru
Министерство иностранных дел Британии тихонечко призналось в том, что постепенно зачищает историю военных преступлений, совершенных вооруженными силами и спецназовцами королевства. На днях в ведомстве вынуждены были подтвердить уничтожение сотен документов, связанных с темными делами британцев в ходе подавления восстания тамилов в Шри-Ланке. Но вы не найдете этой сенсации в основных газетах страны. Им не до того.
Очередную зачистку истории вскрыла газета Morning Star. Да-да, тот самый печатный орган коммунистов, по которому не одно поколение советских граждан учило английский язык. Сейчас эта газета переживает ренессанс, став главным рупором радикальных левых, на которых базируется успех лидера лейбористов Джереми Корбина. На днях издание опубликовало эксклюзивный материал о том, что Форин-офис признал факт уничтожения почти 400 файлов с документами о роли британского правительства и спецслужб в подавлении восстания тамилов Шри-Ланки. Но сообщили об этой сенсации пока только некоторые шри-ланкийские газеты.
Гражданская война в Шри-Ланке длилась с 1980-х четверть века, унеся десятки тысяч жизней. Восстание тамилов подавляли местные власти, но роль Лондона в этих событиях всегда вызывала массу вопросов. Согласно британскому законодательству, секретные файлы должны публиковаться спустя 30 лет. Соответственно, пришло время для ознакомления с документами о причастности правительства Маргарет Тэтчер к той войне. Но Morning Star выяснила, что по мере приближения даты рассекречивания многие документы исчезали. Навсегда.
В частности, в 2014 году должны были рассекретить папку о тайном визите тогдашнего министра обороны Шри-Ланки в Белфаст, где его знакомили с опытом подавления мятежа североирландцев. Но детали этого визита мы уже вряд ли узнаем, так как британский МИД уничтожил всю папку накануне даты ее рассекречивания.
Особо отметим, что эта зачистка произошла буквально через несколько недель после того, как МИД Британии публично извинился перед историками за сожжение массы документов, связанных с жестоким подавлением бунта кенийцев против британских колониалистов в 1950-е — так называемого восстания Мау-Мау. Коренное население Кении выступило против захвата их земель английскими колонистами. В течение восьми лет британская армия методично уничтожала восставших и примкнувшее к ним мирное население. Были убиты и замучены в концлагерях десятки (некоторые историки доказывают, что сотни) тысяч кенийцев. Причем британская армия применяла самые варварские методы пыток и издевательств к тем, кого заподозрили в причастности к мятежу.
Документы об этих преступлениях против человечности должны были рассекретить очень давно. Но десятилетиями МИД Британии врал о том, что они «утеряны». И лишь совсем недавно несколько кенийцев, выживших в те далекие годы, довели дело до лондонского суда. Тот вынудил Форин-офис «найти» некоторые из файлов, которые каким-то чудом уцелели. Эти документы подтвердили и жестокость британцев, и то, что колониальные чиновники скрывали злодеяния. Например, обнаружился призыв генпрокурора британской администрации в Кении: «Если мы собираемся грешить, то должны грешить тихо».
Правда, документы были «найдены» тоже таким хитрым способом, чтобы это вывело из-под ответственности лиц, виновных в злодеяниях против кенийцев. В августе прошлого года суд отверг иск пострадавших в связи с истечением 50-летнего срока давности преступления.
Как видим, Британия делает все, чтобы тотально отмыть свою историю — даже спустя десятилетия. Да что там десятилетия: в декабре 2016 года, когда отмечалось 100-летие убийства Григория Распутина, газета The Times призвала британские спецслужбы рассекретить наконец документы об их причастности к этому загадочному преступлению. Призыв газеты не был услышан. А ведь прошло столетие, уже нет в живых ни участников той операции, ни их ближайших потомков, и объяснить засекреченность соображениями безопасности кого-то из них нельзя. Ясно, что Лондон защищает уже не людей, а собственную историческую репутацию.
Все это наглядно опровергает мифы об «открытости западного общества», которые любят распространять многие наши либералы. К примеру, российский американист Николай Злобин недавно в эфире одного из политических ток-шоу доказывал, что в США по прошествии 25 лет автоматически рассекречивают чуть ли не все документы. Ну да, то-то Трамп так долго добивался обнародования секретной информации по убийству Кеннеди.
На самом деле перечень исключений из автоматического рассекречивания столь велик, что под него можно подвести любую бумагу, связанную с деятельностью спецслужб или Госдепа. В частности, нельзя обнародовать документы, которые «могут нанести серьезный ущерб отношениям между Соединенными Штатами и иностранным правительством». А под это определение легко подтянуть что угодно вне зависимости от срока их давности. Чем, собственно, западные правительства и занимаются — вопреки святой вере наших западников о «тотальной открытости» тамошнего общества.
…Джордж Оруэлл, работавший в официальных пропагандистских структурах Британии и знавший их изнутри, вывел формулу: «Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой». Эта формула работает там и по сей день.
Автор: Владимир Корнилов
Источник: nstarikov.ru
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А то, что они с Ирландией натворили, отправляя непокорных ирландцев в “белое рабство”, подчищать не собираются? Это лишний раз доказывает то, что правители, вроде наших романовых, которые уничтожали нашу Ведическую (Православную) веру, не будут гнушаться ни чем, ради достижения своих гнусных целей… В наш век, – информационных технологий,- им теперь скрыть свою хищническую сущность будет довольно-таки трудно…