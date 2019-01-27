Анализ мировых процессов с применением трансцендентных знаний. Минин Виктор Михайлович. Часть 2

Тайные общества России.



Автор-сказитель – Минин Виктор Михайлович

Часть 1 – https://youtu.be/RpJb4k90vLo



В передаче Минин Виктор Михайлович коснётся, и немного раскроет следующие темы:



Расширенная геополитика, анализ и прогноз с применением трансцендентных знаний.

Апокалипсис, как время перехода власти на планете Земля от Темной иерархии к Светлой.

Основные причины необратимой смены ценностей, целей, идеологий, политики, финансов и элит на планете Земля.

Роль и место тайных обществ и России в начавшемся мировом кризисе.

Роль и место лидеров трёх основных центров сил – России, США, Китая.

Личная стратегия и предназначение В. В. Путина.

Что делать и как выживать в наше время простому человеку.



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Источник: www.youtube.com