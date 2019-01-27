Анализ мировых процессов с применением трансцендентных знаний. Минин Виктор Михайлович. Часть 1
Тайные общества России.
Автор-сказитель – Минин Виктор Михайлович
Часть 2 – https://youtu.be/k690BgBjXTw
В передаче Минин Виктор Михайлович коснётся, и немного раскроет следующие темы:
Расширенная геополитика, анализ и прогноз с применением трансцендентных знаний.
Апокалипсис, как время перехода власти на планете Земля от Темной иерархии к Светлой.
Основные причины необратимой смены ценностей, целей, идеологий, политики, финансов и элит на планете Земля.
Роль и место тайных обществ и России в начавшемся мировом кризисе.
Роль и место лидеров трёх основных центров сил – России, США, Китая.
Личная стратегия и предназначение В. В. Путина.
Что делать и как выживать в наше время простому человеку.
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Источник: www.youtube.com