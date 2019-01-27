Алтайская чиновница упрекнула в завышенных требованиях молодых учителей, недовольных низкой зарплатой

Куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова пополнила копилку неоднозначных высказываний российских чиновников. В интервью порталу "Амител", опубликованному 25 января, начальница краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития осудила завышенные требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры.

Интервьюер в беседе заметил, что молодежь "умна в том, что она требовательна к власти": "не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты". В связи с этим журналист спросил, как удовлетворить ее потребности.

"Должен быть баланс. Естественный максимализм - это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку - это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью", - ответила Четошникова.

Она выразила мнение, что нужно последовательно создавать условия для молодежи, подключать бизнес и СМИ. "Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?" - спросил журналист.

"Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача - работать с молодежью в этом вопросе", - сказала Четошникова.

После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию - та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", - прокомментировала Четошникова РИА "Новости".

Она подчеркнула, что ей "конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату". По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, "которые предыдущие поколения себе и не представляли".

"Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной", - заключила куратор молодежной политики.

В интервью "Амителу" Четошникова также выразила отношение к участию молодых людей в оппозиционных митингах Алексея Навального и к нему самому. "Я никак не отношусь к нему, но слежу за рисками", - сказала она, пояснив, что "не нужно поощрять то, что может ухудшить жизнь граждан нашей страны".

"Когда начинают работать законы толпы, там нет смысла, нет ценностей, есть эффект массы. Что касается молодежи, то ей всегда и во все времена были свойственны бунтарские порывы, начиная с того, чтобы не носить зимой шапку или участвовать в революции. Подросток в 17-18 лет сейчас - это еще ребенок. У него еще не сложились устойчивые принципы, и он легко может поддаться влиянию другого человека", - заявила Четошникова.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту РФ Владимиру Путину, чиновница сказала, что доверяет ему и уважает его, а также верит, "что с ним мне и моей семье безопасно".

"Охота" за неосторожными высказываниями чиновников открылась после того, как бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова при обсуждении прожиточного минимума сочла достаточной сумму в 3,5 тысячи рублей для "минимальных физиологических потребностей" и не нашла ничего зазорного в диете из "макарошек" и кефира.

Ее "достижение" надолго побила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно молодежи: "Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать".

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков прославился заявлением, что о детях, которых не с кем отставить из-за нехватки яслей, должны думать "отец и деды". Министр соцполитики Самарской области Марина Антимонова предложила разводить огороды молодым матерям, пожаловавшимся на размер пособия.

А на этой неделе возмущение вызвало решение Новогородской областной думы о дополнительных выплатах женщинам, родившим первенца до 30 лет, и комментарий спикера Елены Писаревой: "После 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить".

Источник: www.newsru.com