1966-1976. Дин Конгер в Новосибирске





1966. Академик Алексей Павлович Окладников держит слепок черепа ребенка, который жил 40000 лет назад





1966. Академик Алексей Павлович Окладников держит слепок черепа ребенка, который жил 40000 лет назад



1967. Академгородок. Морской проспект



1967. Женщины отдают дань уважения павшим на площади Героев революции



1967. Исследователь из Академгородка в своей моторной лодке. Обское море



1967. Остановка «Сухой лог»



1974. Академгородок. Лаборатория археологии



1974. Академгородок. Лучшие ученые собрались для неформального мозгового штурма



1974. Директор Новосибирского речного порта



1974. Зал ожидания на железнодорожном вокзале



1974. Зал ожидания на железнодорожном вокзале



1974. Молодожены с роднёй позируют для свадебной фотографии



1974. Родственники жениха и невесты присоединяются к паре в тосте в новосибирском Дворце бракосочетания



1974. Самолет Туполева Ту-104 взлетает из Новосибирска



1974. Улица Кошурникова



1975. Замерзшая река Обь



1975. Лыжники пересекают замерзшую реку Обь



1976. В летнем лагере под Новосибирском



1976. Дом и работа – все в одном месте для шкипера буксира



1976. Женщина работает на огромном станкостроительном заводе



1976. Комната матери и ребенка на вокзале



1976. Краны вырисовываются над набережной Оби



1976. Красный проспект,



1976. Лодки проплывают мимо жилых домов на берегу Обского моря



1976. Молодые люди ждут своих невест во Дворце Бракосочетания



1976. Площадь Ленина



1976. Привокзальная площадь



1976. Публика ждет начала «Лебединого озера» в богато украшенном оперном театре



1976. Самолет Як-40 выгружает пассажиров в летний день



1976. Семья отдыхает в палатке на берегу Обского моря



1976. Участники балетной труппы исполняют Лебединое озеро Чайковского



1976. Энтомолог изучает дрожжевую муху, Академгородок



Источник: humus.livejournal.com