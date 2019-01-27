Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

1 февраля — страшный день календаря

22:04. 27 января 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:
1 февраля — страшный день календаря | Русская весна

1 февраля 2019 года — знаковая дата для всей сети интернет. В этот день заработают новые стандарты протокола DNS (Domain Name System, система доменных имен).

Дату в сети прозвали Flag Day (День флага).

Многие опасаются, что сайты многих компаний и гос-органов пострадают от этого перехода. Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов госорганов и банков, не поддерживающих новый стандарт, с начала февраля остановится и станет недоступной по всему миру. Кто-то и вовсе видит в этом повторение «проблемы 2000 года».

«Тема преувеличена так же, как в свое время „проблема 2000”, когда многие компании тратили огромные средства, чтобы исключить потерю данных при переходе в новое тысячелетие. Это не затронет частные компании, поскольку они следят за подобными ситуациями. Перебои, возможно, могут быть у государственных сайтов», — отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

К слову, общий объем мировых инвестиций, потраченный на подготовку к 2000 году, составил около 300 миллиардов долларов.

Итак, DNS — это компьютерная распределенная система, которая хранит информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан еще в 1980-х годах. Разумеется, версия давно не отражает современных требований и нуждается в усовершенствовании.

Решить недостатки старого протокола призван новый стандарт EDNS, работа над которым началась в 1999 году. Он позволяет использовать надстройки, способные улучшить безопасность системы, а также повысить ее производительность.

Кстати, это не первый подобный крупный переход. С целью усовершенствовать систему уже был внедрен стандарт DNSSEC для повышения безопасности. Глобальное обновление ключей DNSSEC произошло в октябре 2018 года безболезненно для всего интернета.

Теперь настала очередь нового стандарта EDNS, внедрение которого как раз и запланировано на 1 февраля. Сейчас если сервер посылает запрос в новом формате и не получает на него ответ, то он посылает запрос еще раз в старом формате — на случай, если авторитетный сервер имеет устаревшее программное обеспечение.

Однако после 1 февраля сервер не будет больше использовать старый формат запроса — он будет спрашивать только один раз. То есть программное обеспечение, отвечающее за работу DNS, попросту прекратит принимать трафик, который не отвечает новому стандарту EDNS.

1 февраля сайты банков и госорганов могут подтормаживать, других неудобств День флага не принесет 
Или же основные производители бесплатных DNS-серверов сначала выпустят специальное обновление, которое обеспечит переход, а затем окончательно перестанут взаимодействовать с «неправильными» DNS-серверами.

«Опасаться, в общем, нечего. Большинство сайтов и провайдеров уже давно поддерживают EDNS, проблемы могут быть только с небольшими, редко посещаемыми интернет-сервисами», — рассказал «Российской газете» Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.

Крупные провайдеры и DNS-операторы действительно уже давно соответствуют данному стандарту и следят за обновлением версий своих сервисов. Однако есть определенное количество старых, не обновленных серверов, а также разработчиков, чьи продукты не до конца соответствуют данному стандарту.

Также в зону риска попадают сайты госструктур, банков и частных компаний, которые самостоятельно поддерживают свой DNS-сервер. Следовательно, они теоретически могут столкнуться с трудностями во время перехода. Но на самом деле беспокоиться все равно не стоит.

В Координационном центре доменов RU/РФ (КЦ), который отвечает за российские домены верхнего уровня, поспешили успокоить пользователей. Директор КЦ Андрей Воробьев рассказал «РГ», что о каких-либо серьезных сбоях в работе ресурсов, расположенных в доменных зонах. ru и. рф, речи не идет.

Учитывая, что переход на новую систему доменных имен «плановый», в КЦ уже провели необходимые эксперименты и убедились, что российские интернет-пользователи практически не заметят этого перехода. Максимум можно приготовиться к тому, что некоторые сайты могут «подтормаживать». Будет наблюдаться небольшая задержка в отклике при обращении к тому или иному сайту.

У компаний, DNS-сервера которых не соответствуют стандарту, еще есть время подготовиться к переходу. Их администраторам следует проверить, удовлетворяет ли сайт требованиям или нет.

«Если ресурс не соответствует новым требованиям, следует связаться с производителем DNS-сервера, взять у него новую версию, удовлетворяющую стандарту EDNS, и обновить DNS-сервер (и при необходимости настройки межсетевых экранов)», — посоветовал Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.

Читайте также: Немцев призвали отказаться от туалетной бумаги

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
И снова здрасте!
...день. Вот тут придется быть внимательнее. Коляда со своим календарем...перед сентябрем, ни в феврале перед мартом, а аккурат ...и специй.  При этом «страшной» вещью является охлаждение организма. ... пишет: «По юлианскому календарю 25 декабря считалось днем зимнего...
Андрей Степаненко: КАТАСТРОФА
..., чтобы Иерусалим рушился (в один день календаря) четырехкратно, а великий маяк – девятикратно... явилось 72 знамения. 562 год. Страшное повсеместное землетрясение. Моровая язва и... на небе необыкновенная радуга в феврале и марте месяцах и вострепетала...
Определён Русский Алфавит! Древняя тайна открылась в первозданном виде! Что сокрыто в Календаре – Азбуке – Цифровом ряду?
... тридцати! Каждая цифра обозначает день в календаре. И весь «Алфавит» ...ось – высокая середина – Февраль середина, если Сентябрь первый месяц...? Ведь истинная версия календаря уникальна во всех отношениях...не существует ещё более страшное и губительное для всего...
Год без Лета. Без привязки к календарю.
...на 12И в результате наступает страшный период, в истории названный ...от сна. На следующий день, 19 февраля, в период с 11... Иудейского, Европейского, и других календарей. А если учесть, что еще...Годунова, во всю использовался календарь 7000 какой год от ...
Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2018
...Донбассе праздник 23-го февраля обрёл новый смысл, ...технику, как попадали под страшный артобстрел, как специально загоняли...кровь, потом вижу: Кровавит календарь, размыта, но ещё видна... наоборот, когда празднуется день так называемой Украинской повстанческой...
Великая Октябрьская социалистическая революция — вчера, сегодня, завтра…
...Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником страны. Большую... социалистическая революция — как итог февраля 1917 годаВ последние 25 лет...всего человечества.ПослесловиеБеспамятство — это вообще страшный диагноз. Сейчас на Украине сносят...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>