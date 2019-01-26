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Заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле

19:20. 26 января 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:


Онлайн-трансляция заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.
Рассматривается американская повестка, против которой несколько ранее уже проголосовали Россия и Китай.




«Мы не успокоимся до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы, отбросить наш суверенитет и установить марионеточное правительство американской империи» (c) Мадуро

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, венесуэла, Видео, Китай, оон, Россия, сб оон, США, Франция, южная америка
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