Заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле
19:20. 26 января 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Онлайн-трансляция заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.
Рассматривается американская повестка, против которой несколько ранее уже проголосовали Россия и Китай.
«Мы не успокоимся до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы, отбросить наш суверенитет и установить марионеточное правительство американской империи» (c) Мадуро
Источник: colonelcassad.livejournal.com