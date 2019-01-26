Российский политик сравнил цены на продукты питания в Донецке и Питере

Источник: mozaika.dn.ua

В супермаркетах ДНР продукция известных торговых марок, завезена извне, часто дороже, чем в России. При этом продукты республиканского производства – дешевле. Это в своем видеоролике утверждает российский общественник и политик Николай Стариков, который посетил Донецк.

При этом сами россияне парируют – цены в Донецке такие же, как в центральных городах РФ, при существенной разнице в доходах.

«Уровень зарплат в ДНР невелик. В этом смысле Донецк напоминает небольшой российский провинциальный город. Хорошей считается зарплата выше 10 тыс. руб. (4 220 грн поместному курсу валют, – прим. ред.)

Однако сегодня в ДНР в магазине можно приобрести все, что угодно. Проблем с товарами нет… Проблема только одна – наличие средств для покупки», – отмечает Стариков.

В частности, он зашел в «Первый республиканский супермаркет».

Дешевле, чем в Санкт-Петербурге, по словам общественника, лишь продукция, которая изготавливается в ДНР. На торговых рядах она помечена маркерами «Сделано в ДНР». Так, по словам Старикова, в донецком супермаркете цены ниже российских на следующие местные товары:

хлеб – 21-22 руб. (9,28 грн);

сливочное масло 82,5%, 180 г. – 61-121 руб. (26-51 грн);

сыр, 1 кг – 412-447 руб. (173-188 грн);

тушка цыпленка-бройлера, 1 кг – 131 руб. (55 грн);

колбаса сырокопченая, 1 кг – 598-808 руб. (252-341 грн);

колбаса «Сервелат» – 267 руб. (113 грн);

сосиски – 256-294 руб. (108-124 грн);

пельмени, 800 г. – 150 руб. (63 грн), пельмени же российских производителей в этом магазине – 300 руб. за 800 г. (127 грн);

рис длиннозернистый 900 г. – 55 руб. (23 грн);

гречка 900 г. – 31 руб. (13 грн);

макаронные изделия «Перо» 800 г. – 29 руб. (12 грн);

макароны «Спагетти» 800 г. – 37 руб. (16 грн);

мороженое порционное – 15-47 руб. (6-20 грн);

картофель, 1 кг – 22 руб. (9 грн);

лук, 1 кг – 24 руб. (10 грн);

яйцо, 1 шт. – 7,20 руб. (3,03 грн).

В молочном отделе он обратил внимание, что местные производители используют самую дешевую упаковку. Так, молоко, кефир, ряженка и пр. выпускается исключительно в «пленке» – ни в пластике, ни в стекле республиканской молочной продукции нет.

«Пенсии и зарплаты на Донбассе очень небольшие, поэтому покупатель ориентирован на сам продукт, а не на красоту упаковки. Очень большой выбор упаковок молока-кефира, цена – 45-50 руб. за литр (19-21 грн). Но в магазинах России мы больше увидим красивые бутылочки разного литража. Здесь же больше в том, чтобы потом можно было перелить куда-то», – прокомментировал Стариков.

Аналогичную тенденцию он отметил в упаковке сыров – в продаже просто нарезанные куски сыра, обернутые пищевой пленкой.

«Покупателя интересует сам товар, а не красота или удобство упаковки. У нас же сейчас в супермаркетах большое количество сыров, которые уже изначально нарезаны («нарезка»). В Донецке такого нет, здесь главное, чтобы был сыр», – продолжил политик.

Он констатировал, что на завезенный из той же России товар цены в Донецке выше, чем в Санкт-Петербурге.

«Здесь цена чуть повыше, чем в России», – в частности, заключил он, просмотрев прилавки с йогуртами известных марок.

«Очень много российской продукции. В алкогольных рядах продукция дешевле, чем в Российской Федерации», – резюмировал россиянин.

Однако российские подписчики Старикова, ознакомившись с представленными ценами, заключили – стоимость продуктов аналогична магазинам РФ и ужаснулись уровнем дохода местных жителей.

«EvolutioN»: «20.01.2019, супермакет «Пятерочка» (Спб, Богатырский пр.), тушка куриная – 134 р/кг. Так что цена идентична»;

«Нюрнберг»: «Стариков, вы в Питере в «Дикси» зайдите, там то же самое!»;

Роман Онофрейчук: «Я живу в Москве. Так в Москве – дешевле. Брат в Горловке получает 4 100 руб. (1730 грн), сестра – 4300 руб. (1814 грн), тетина пенсия – 2600 руб. (1097 грн), а теперь переложите эти цены на уровень доходов»;

«Artess»: «Цены один-в-один, как у нас в «Пятерочке» в Липецке рядом с домом (хлеб – 22, куры – 132, молоко – 55 и т.д. ). Зарплаты у нас (наемный труд) – в январе получил за декабрь 10 560 руб. из них 5 тыс. – за квартиру»;

Рафаил Бабаев: «Я, как человек, работающий в гипермаркетах, могу сказать, что цены примерно как в Краснодаре. Еще зависит от торговой сети. Фрукты, конечно, подороже, из-за логистики, наверное»;

Леонид Денисов: «Цены примерно как в Ростовской области. Для Л-ДНР это дорого, для таких цен нужна пенсия от 9000 руб., а не 3000, и з.п.– от 15000 руб. минимум»;

Максим Вершинин: «Я из Казани. В Донецке цены как в Казани. Пипец, это дорого для донецких!»;

Алексей Иванов: «Пельмени за 120 руб. – это из чего они сделаны? В России за 300 руб. в магазинах – полный шлак, мясом даже не пахнут».

Александр: «Конечно, для Донецка это цены серьезные, весьма серьезные. Я не про мороженное и прочие вкусняшки. Я про мясные, молочные, колбасные, сырные продукты – цены выше, чем в некоторых регионах России. Очень все дорого. А наши либералы кричат, что Россия содержит ЛДНР. А оказывается – не содержит».

Нашлись и те, кто защищал Старикова, утверждая, что он делает правильные выводы и что цены в ДНР действительно приемлемые.

Но были и те, кто жаловался на очень низкие доходы.

«Россияне, завидующие низким (по вашим понятиям) ценам. Приезжайте к нам, поживите вместо уехавших специалистов! Особенно врачей. Зарплата – 4-5 тыс. руб. (1688—2110 грн). Пенсия у основного населения 3 тыс. руб. (1266 грн). Если зарплата 10 тыс. руб. (4220 грн) – уже богач!», – возмущается Анна.

«Смотря на цены в магазине, делайте расчет, что у нас пенсия 3100 руб., а зарплаты чуть выше. С этих 3100 руб. нужно ещё оплатить коммуналку, купить лекарства и оставить на проезд. И сопоставьте, какая покупательская способность у наших жителей. Продукты есть. Да вот только купить не получится, хватает только на то, чтобы совсем не помереть от голода. ДНР выживает как может», – пишет ещё один житель.

«В ЛНР цены на многое немного ниже, но пенсии здесь тоже ниже, чем в ДНР, да и с работой в ДНР полегче», – дополняет Татьяна.

Напомним, согласно данным Минсоцполитики ДНР средняя зарплата в ДНР на 1 января 2019 года составляет 11500 рублей.

По курсу НБУ это всего около 4850 гривен, что в 2 раза ниже средней зарплаты по контролируемой Украиной части Донецкой области.

Невысокие зарплаты в ДНР, частично компенсируются крайне низкими коммунальными тарифами, которые не менялись с 2014 года.

На сегодня общие расходы на услуги ЖКХ семьи в ДНР в 5-6 раз (на 500-600%) ниже, чем в среднем по Украине и примерно 5 раз ниже,чем в европейской части России.

Источник: nstarikov.ru