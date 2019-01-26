Переворот в Венесуэле: Вот к чему приводит диктатура
09:35. 26 января 2019 Просмотров - 360 7 коммент. Опубликовал: Слава
Источник: www.youtube.com
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Диктатура – это в Лондоне и Вашингтоне. Мадуро честно выиграл выборы. Лживая ты тварь шлавик.
https://www.youtube.com/watch?v=5HDDvjgW6Vk
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Алекс (652), Satana666 (649), Слава (457)! А вот его крылатые высказывания Слава 25 ноября 2018 в 9:49 Ссылка Пометить
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В Украине празднуют голодомор, на России празднуют войну.
Слава → Ирбис 26 ноября 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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Украинцы сильнее ватников всё перетерпят но и Крым будет их и сепаратов образумят.
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Гуайда такая же кукла запада как и Наибулина и другие вкладчики триллионов рублей. И не пойму а причём здесь в названии диктатура, если Мадуре в 2013 году только на пол года были даны черезвычайные полномочия. Всегда когда государство стояло на краю выручала диктатура , Рим после битвы при Канах, Афины когда персы почти поработили Грецию, да и Сталин во время самой страшной войны в истории (что бы там жиды не лаяли) масса других примеров.
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избранные всегда врут. это биологическое.
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Всему виной нефть-Венесуэла на первом месте по разведанным запасам-46 млн.тн,что составляет 17%мировых,Сауды на втором-36,Россия на пятом ,Америка на 9-м.Представляете ,что они теперь могут с этим сосунком ,таким же как СЛАВА И СЕРЫЕ,могут натворить-захватят и выбросят на рынок-и мы голодные-Болдыревы рады .
Правда там Китай активен,но он отползет в тень как удав,а нам Венесуэла платили лучше всех ,без долгов -11млрд в год за оружие.Может не струсит ,как Янек и применит,погибать так в бою.Но не верю,идейных мало ,Брилев говорит ,что они форму днем носят ,а вечером в дорогих костюмах в Майами летают.Увидим насколько преданы идее руководители после Чавеса.
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если стоит вопрос о вторжении – почему Чайна и Рф не поставили там свою базу? По звену истребителей каждый. хватило бы.
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а что Чайна с Россией?*-это инструмент англосаксов-а Россия с украиной не справилась,на чем ей лететь туда -на ТУ 160,а сколько их осталось-5?,меньше,больше.А что у нас экономикой,что мы можем потянуть,увы.