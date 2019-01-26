ПАСЕ выпустила резолюцию по Керченскому проливу. Зачем нам её читать?

Источник: radiostydoba.ru

Представьте себе ПАСЕ, если бы не было России. В смысле вообще, в мире не было бы такой страны. Чем бы занималась эта организация? Франция выпускала бы резолюцию по Великобритании? Или Дания выражала бы обеспокоенность правами человека в Швеции? А может они все собирались бы в кружок и играли в «бутылочку» с последующими поцелуями друг друга? Какой смысл был бы в существовании этой парламентской ассамблеи?



Россия приостановила своё участие в ПАСЕ, одновременно перестав платить членские взносы. Произошло это по причине того, что нашу делегацию лишили права голоса и некоторых других ключевых полномочий, присущих всем остальным участникам. Подумать только! Площадка, созданная с целью построения диалога, административно закрывает рот одному из собеседников! Сказать, что это плевок в колодец, было бы слишком мягко. Скорее, это выстрел себе в висок.

Даже после ухода нашей делегации, ПАСЕ продолжает выпускать резолюции, адресованные России. Неудивительно, ведь чем-то же им надо заниматься. Буквально вчера, 24 января 2019 года, была принята резолюция по так называемому «керченскому инциденту». В ней, естественно, осуждается «использование военной силы со стороны России против украинских военных кораблей и их экипажей». Предложение Украины называть задержанных моряков «военнопленными» было отвергнуто, но, одновременно, резолюция призывает применять к ним нормы Женевской конвенции… о военнопленных. Вот в этом вся ПАСЕ – лживая, скользкая, вечно пытающаяся усидеть на двух стульях контора.

Данную резолюцию активно комментировали наши депутаты, эксперты, журналисты и просто блогеры. Выясняли, какие требования Украины вошли в её текст, а какие из него исключили. Оценивали ситуацию и атмосферу в ПАСЕ, прикидывали дальнейшие тенденции относительно накала русофобии. В общем, все делали свою работу, и невозможно их за это упрекать, но… Неужели нельзя просто взять, и забыть про ПАСЕ? Ведь мы поставили им вполне конкретные условия – восстановить в полном объёме наши права и сделать невозможным их ограничение в дальнейшем. И только в этом случае мы готовы продолжить наше сотрудничество.

Что же происходит сейчас? Да, нашей делегации там больше нет. Но фактически, мы продолжаем оставаться мишенью, продолжаем впитывать и переваривать всю гадость, которую они выплёскивают на нас. Зачем? Для чего мы дарим им эту радость? Нужно забыть об их существовании, полностью игнорировать всё, что с ними связано, ни одной секунды внимания не дарить этой пустой говорильне. И вот тогда, и только тогда, они поймут и оценят всю пустоту и бессмысленность существования площадки для диалога при отсутствии самого диалога. Кому нужны резолюции, которые не читает их адресат? Какова цена победы, при отсутствии проигравших?

Александр Самохвалов

Источник: nstarikov.ru