Главная » Новости Украины и Новороссии

ПАСЕ выпустила резолюцию по Керченскому проливу. Зачем нам её читать?

19:10. 26 января 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: radiostydoba.ru
Представьте себе ПАСЕ, если бы не было России. В смысле вообще, в мире не было бы такой страны. Чем бы занималась эта организация? Франция выпускала бы резолюцию по Великобритании? Или Дания выражала бы обеспокоенность правами человека в Швеции? А может они все собирались бы в кружок и играли в «бутылочку» с последующими поцелуями друг друга? Какой смысл был бы в существовании этой парламентской ассамблеи?

Россия приостановила своё участие в ПАСЕ, одновременно перестав платить членские взносы. Произошло это по причине того, что нашу делегацию лишили права голоса и некоторых других ключевых полномочий, присущих всем остальным участникам. Подумать только! Площадка, созданная с целью построения диалога, административно закрывает рот одному из собеседников! Сказать, что это плевок в колодец, было бы слишком мягко. Скорее, это выстрел себе в висок.

Даже после ухода нашей делегации, ПАСЕ продолжает выпускать резолюции, адресованные России. Неудивительно, ведь чем-то же им надо заниматься. Буквально вчера, 24 января 2019 года, была принята резолюция по так называемому «керченскому инциденту». В ней, естественно, осуждается «использование военной силы со стороны России против украинских военных кораблей и их экипажей». Предложение Украины называть задержанных моряков «военнопленными» было отвергнуто, но, одновременно, резолюция призывает применять к ним нормы Женевской конвенции… о военнопленных. Вот в этом вся ПАСЕ – лживая, скользкая, вечно пытающаяся усидеть на двух стульях контора.

Данную резолюцию активно комментировали наши депутаты, эксперты, журналисты и просто блогеры. Выясняли, какие требования Украины вошли в её текст, а какие из него исключили. Оценивали ситуацию и атмосферу в ПАСЕ, прикидывали дальнейшие тенденции относительно накала русофобии. В общем, все делали свою работу, и невозможно их за это упрекать, но… Неужели нельзя просто взять, и забыть про ПАСЕ? Ведь мы поставили им вполне конкретные условия – восстановить в полном объёме наши права и сделать невозможным их ограничение в дальнейшем. И только в этом случае мы готовы продолжить наше сотрудничество.

Что же происходит сейчас? Да, нашей делегации там больше нет. Но фактически, мы продолжаем оставаться мишенью, продолжаем впитывать и переваривать всю гадость, которую они выплёскивают на нас. Зачем? Для чего мы дарим им эту радость? Нужно забыть об их существовании, полностью игнорировать всё, что с ними связано, ни одной секунды внимания не дарить этой пустой говорильне. И вот тогда, и только тогда, они поймут и оценят всю пустоту и бессмысленность существования площадки для диалога при отсутствии самого диалога.  Кому нужны резолюции, которые не читает их адресат? Какова цена победы, при отсутствии проигравших?

Александр Самохвалов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 октября 2017
...livejournal.com ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую Украину ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в...заинтересованными сторонами», — говорится в резолюции. ПАСЕ напоминает, что «государства имеют ... — ни на секунду не выпустить сознание «клиента» из-под ...
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
...депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он пояснил, что переход...: им придется разработать другую резолюцию, которая будет предусматривать международный ..., апелляционный суд будет вынужден выпустить севастопольца, поскольк упомянутую статью ...
Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2016
... В их числе — принятая ПАСЕ резолюция по "списку Савченко" и ... Тогда же пропагандистские СМИ выпустили легендарный сюжет о «визитке...тем, что Ассамблея приняла резолюцию, в которой предложила ввести...странице в Twitter. В резолюции указано, что санкционный ...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... пошли и нас уже не выпустили, нас зарегистрировали, мы ничего не... парламентская ассамблея Совета Европы разразилась резолюцией, краткий смысл которой состоит в.... Отныне политическими заключенными – по версии ПАСЕ - считаются люди, лишенные личной свободы...
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2017
... министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - добавил ... заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции ...дан премьерский комментарий: «Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
... сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ (авиационные информационные уведомления... возможность проверить, чего стоят упомянутые резолюции. Украинский интернет-портал «Апостроф» раскрывает... должны не ныть на совете ПАСЕ, мол, продлите санкции против ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>