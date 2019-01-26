Масоны рвутся к власти!
02:44. 26 января 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Во славу великого Архитектора Вселенной. Мы, представители Юго-Восточной Великой Ложи, предлагаем безоговорочную и решительную поддержку нашему любимому брату Хуану Херардо Гуаидо»
Назначенный из Вашингтона "президент"; Венесуэлы помимо учебы в Северной Каролине, оказался еще и масоном.
Это просто комбо какое-то.
Кроме того, стало известно https://www.rbc.ru/politics/26/01/2019/5c4b82319a7947ebde46a7b1, что незадолго до попытки гос.переворота Гуаидо посещал Колумбию и США.
Как тут не вспомнить нетленку.
Источник: colonelcassad.livejournal.com