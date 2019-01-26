Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Масоны рвутся к власти!

02:44. 26 января 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


«Во славу великого Архитектора Вселенной. Мы, представители Юго-Восточной Великой Ложи, предлагаем безоговорочную и решительную поддержку нашему любимому брату Хуану Херардо Гуаидо»

Назначенный из Вашингтона "президент"; Венесуэлы помимо учебы в Северной Каролине, оказался еще и масоном.
Это просто комбо какое-то.



Кроме того, стало известно https://www.rbc.ru/politics/26/01/2019/5c4b82319a7947ebde46a7b1, что незадолго до попытки гос.переворота Гуаидо посещал Колумбию и США.

Как тут не вспомнить нетленку.




Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, масоны, США, южная америка
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
...жизнеспособность и могущество. Но в масоны рвутся и люди, не относящиеся ... чаще всего инициированы масонами или оказываются во власти масонов; Многие члены таких... структур являются настоящими масонами высокого ...
Тройка, семёрка… ДАМ!
...(ВП СССР) «мечут икру» и «рвут на …пе волосы», должны благодарить... части периферии библейского предиктора (амерские масоны), которая в процессе строительства образцово... либерастам нагнетать обстановку вокруг российской власти, БП в нужный момент сосредоточит...
В.Л. Авагян: Прозреть, чтобы выжить
... мерить долларами – рвутся к мировой власти вовсе не с целью...на земле. Они рвутся к мировой власти, чтобы в ...состоянии противостоять пожиранию…Всякая новая власть, государство, нация, богатство ...немыслимому сатанинскому плану евро-масонов.Пока мы с вами...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
...фундамент. Восстановлением занимаются местные власти, используют стройматериалы, привезенные ... зима-весна 2015. Масоны напали на Украину. К... Стонет земля, когда рвутся снаряды, Матери плачут и... ОБСЕ и украинские власти твердят о необходимости придерживаться...
По новостям и событиям от 22 июня 2015
.... Сова Соломон (защитник-адвокат) – это масоны – связующая ткань управленческого корпуса, играющая..., где с одной стороны его рвут патриоты, а с другой - ничего... небожитель, но / Стремительно лезете во власть, / Относясь, к ней пренебрежительно. / Знаете...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>