Какой толк от Счётной палаты?

Внешние обратные связи после включения схемы в процесс управления в замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о состоянии внешней среды и положении объекта в ней в системе управления не используется.

21 января состоялась встреча Президента России Владимира Путина и главы Счётной палаты Алексея Кудрина. На встрече обсуждалась роль Счётной палаты в текущей деятельности государственного аппарата. Фактически Кудрин презентовал «Счётную палату 2.0», специально ориентированную на работу в новых финансовых и организационно-управленческих условиях. Будет ли эта работа эффективна или это очередная профанация?



Учёт влияния на поведение объекта всех возмущающих воздействий производится на стадии проектирования и создания объекта и (или) системы управления им и программы управления.



Уровень максимально возможного качества управления является функцией соответствия программы управления реальным условиям её реализации, поскольку замкнутая система не реагирует на реальное воздействие внешней среды. Гибкость поведения отсутствует.

Таким образом, субъект управления не реагирует на изменения в системе, а значит, рано или поздно потерпит крах управления.

Программно-адаптивная схема управления

Внешние обратные связи в системе есть. Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и замкнутой системы.

Два наиболее часто встречающихся принципа управления: управление по возмущению и управление по отклонению.

В первом случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения в процессе управления возмущающего непосредственно воздействия. Во втором случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения контрольных параметров и оценки их отклонений от значений, характеризующих идеальный режим управления.

Таким образом, программно-адаптивное управления замыкает прямые и обратные связи через свершившееся прошлое. Качество управления уже выше в сравнении с программным управлением. Но и возможное качество управления при программно-адаптивной схеме может оказаться ниже минимально необходимого уровня в сложившихся условиях.

Схема предиктор-корректор

Управление в схеме предиктор-корректор строится на основе прогнозирования в самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из информации о текущем и прошлых состояниях замкнутой системы и воздействии на неё окружающей среды.



Прогнозная информация подаётся на вход программно-адаптивного модуля системы управления.

Вследствие этого система управления реагирует не только на уже свершившиеся отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, которые только имеют тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное).

Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обратные связи через настоящее и уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор-корректор некоторая часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее.

Информация о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-корректор, кроме прогнозирования и выработки управляющего сигнала, также используется как основа для минимизации (периодического обнуления) в процессе управления составляющей вектора ошибки, обусловленной накоплением с течением времени ошибок прогнозирования.

При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев сводит до нуля (при необходимости — до отрицательных величин: это — упреждающее управление) фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздействием, обеспечивающим компенсацию возмущения.



Это позволяет употребить ресурсы замкнутой системы на повышение запаса устойчивости управления и производительности замкнутой системы в отношении вектора целей управления.



При других схемах управления эти резервы не могут быть использованы или расходуются на компенсацию отклонений от идеального режима.

Что такое Счётная палата?

Владимир Путин 21 января провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным

На сайте Счётной палаты указано:

«Счётная палата согласно Конституции Российской Федерации осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета. Счётная палата участвует в осуществлении функции парламентского контроля, поддерживая таким образом прозрачность использования бюджетных средств.



Счётная палата стимулирует развитие внутреннего аудита госорганов, общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами, через открытость развивает «чувство налогоплательщика», качественно обеспечивает конституционное право граждан на участие в управлении делами государства и способствует повышению ориентации деятельности органов власти на общественные интересы».

Как видно из представленной информации, Счётная палата обладает куда более скромными полномочиями в отличии от Комитета государственного контроля СССР, хотя и является его правопреемницей, и её работа фактически не оказывает существенного влияния на жизнь людей.

При господстве либерально-буржуазного капитализма государственный контроль преимущественно сводится к контролю за финансовыми операциями государственных органов и направлен на охрану интересов олигархов, что мы и видим на практике.

«Парламенты уверяют, — говорит И. В. Сталин, — что именно они контролируют правительства. А на деле получается, что состав правительств предопределяется и их действия контролируются крупнейшими финансовыми консорциумами.



Кому неизвестно, что ни в одной капиталистической «державе» не может быть сформирован кабинет против воли крупнейших финансовых тузов: стоит только произвести финансовый нажим, — и министры летят со своих постов, как оглашенные.



Это есть действительно контроль банков над правительствами, вопреки мнимому контролю парламентов».

Как мы писали ранее, наиболее эффективной схемой управления является предиктор-корректор. Из всех органов государственной власти наиболее на роль корректора подходит Счётная палата, которая фактически должна выявлять вектор ошибки и следить за исполнение планов развития страны.

Что же мы имеем в реальности? В стране нет Государственного плана (того самого модуля прогнозирования в связке предиктор-корректор), цели развития Президентом уже на протяжении 18 лет не обозначаются, а значит кораблю, не знающему куда он плывёт, не бывает попутного ветра.

Таким образом, страна не управляется по схеме предиктор-корректор, идёт нарастание ошибки, грозящее катастрофой.



Эту проблему в спешном порядке команда Кириенко пытается заменить программно-адаптивной схемой — у них просто нет иного выбора, поскольку, если качество управления повышено не будет — их просто сметёт сама жизнь.



Об этом более подробно можно прочитать в нашей статье «Игры в «методологию» или под чью дудку танцуют «технократы»?» https://inance.ru/2018/10/igry-v-metodologiju/

Остальные аспекты встречи Кудрина и Путина не представляют особого интереса, потому что речь идёт об улучшении эффективности работы — о том, что можно назвать методиками.



Можно задать вопрос — если в стране не определены Идея и Цели развития общества, если в стране нет ясного и понятного населению Плана развития страны с прозрачными и метрологически состоятельными, измеримыми контрольными параметрами, то о проверке чего может идти речь и о какой эффективности, включая так называемую пустопорожнюю болтовню о «цифре» (об этом статья «Что важнее: реальная или цифровая экономика?» https://inance.ru/2017/09/cifrovaya-ekonomika/ )

Нельзя не сказать о том, что претендует быть Планом развития России на ближайшие 6 лет — указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития государства на период до 2024 года». Об этом наша следующая статья «Будет ли исполнен майский указ президента?»





ИАЦ

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