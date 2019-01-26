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Единый народный Календарь. Андрей Новиков. Часть 1

21:08. 26 января 2019 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Народный календарь это…

Единый народный Календарь. Его орнаменты и символика в народном творчестве.

Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/HK-fj4qEBCA

Родовая картина мира. Небо, как часть Мира, которую нужно держать. Календарь, как взаимодействие Неба, Земли и Рода. Символика календаря: треугольник, крест, звезда, дуга и т. д. Вышивка, резьба, строительство, вязание, лепка, писание, как закрепление календарных знаний. Вера, как система соответствия, как календарного, так и орнаментального. Почему каждый день расписан, народные приметы и взаимозависимость погоды (походы) и преображения. Непонятые наукой календарные веры. Упрощение религиями Родовых календарей. Слово “календарь”. Что нужно чтобы жить с Миром. Человек, как часть календаря, самочувствие, хозяйство, природа.

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Источник: www.youtube.com

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