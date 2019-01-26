Банк Англии под давлением США отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд

Банк Англии решил ответить отказом на заявку правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое попросило вернуть в страну находящиеся там золотые слитки на сумму $1,2 млрд. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение представители банка, по словам одного из собеседников агентства, приняли после того, как американские чиновники, в том числе, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лоббировали своих британских коллег помочь им «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».

23 января Великобритания, как напоминает Bloomberg, последовала примеру США и других стран и признала спикера венесуэльского нацсобрания (местного парламента) Хуана Гуаидо законным президентом боливарианской республики.

Сейчас американские должностные лица, по информации источников агентства, пытаются передать зарубежные активы Венесуэлы Гуаидо. Это, по их мнению, повысит его шансы на «эффективный контроль над правительством» страны.

Золото на $1,2 млрд — составляет большую часть от $8 млрд в иностранных резервах, которые принадлежат венесуэльскому центральному банку, отмечает Bloomberg. Местонахождение остальных активов, по его данным, по большей части неизвестно.

При этом часть золотовалютных резервов Венесуэлы, по информации агентства, находится в Турции. США в связи с этим при помощи союзников ведут работу, направленную на то, чтобы убедить Анкару перестать быть каналом для хранения этого груза (Турция наряду с Россией и Китаем являются ключевыми сторонниками Мадуро).

Извлечение золота из Банка Англии, по словам двух источников Bloomberg, было основным приоритетом для режима Мадуро в течение уже нескольких недель. Еще в середине декабря прошлого года президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Ортега возглавил делегацию в Лондоне, которая прибыла в столицу Британии, чтобы получить доступ к активам, рассказали они.

Однако переговоры, по их данным, не увенчались успехом. С тех пор связь между двумя сторонами оборвалась: чиновникам венесуэльского Центрального банка было приказано больше не пытаться связаться с Банком Англии, знает один из собеседников агентства.

Банк Англии свои операции с венесуэльскими активами Bloomberg комментировать отказался. Финансовая организация, по словам его представителя, «предоставляет банковские услуги — включая услуги по хранению золота — большому количеству клиентов» и «не комментирует какие-либо из этих отношений».

Помпео, отвечая накануне на вопрос о судьбе венесуэльских активов за рубежом, от комментариев также отказался. Аналогичную позицию выразил и представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее американский Минфин обнародовал заявление о том, что США «будут использовать свои экономические и дипломатические инструменты для обеспечения того, чтобы коммерческие сделки правительства Венесуэлы, в том числе связанные с его государственными предприятиями и международными резервами, соответствовали» их признанию Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы.

Представитель Мадуро от комментариев отказался.

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