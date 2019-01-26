1972-1979. Дин Конгер в Ленинграде и окрестностях





1972. Восход солнца на Дворцовой набережной





1972. Гребная лодка проходит под мостом на одном из многочисленных ленинградских каналов



1972. Дворцовая набережная на Неве



1972. Исаакиевская площадь



1972. Исаакиевский собор, силуэт на закате



1972. Исаакиевский собор



1972. Нарвские ворота



1972. Отдыхающие на Неве



1972. Памятник на закате напротив Исаакиевского собора



1972. Петродворец. Садовые фонтаны у Летнего дворца



1972. Петродворец. Садовые фонтаны у Летнего дворца



1972. Петродворец. Статуя в Летнем дворце



1972. Петродворец. Фонтаны



1972. Пожилая пара в Летнем саду



1972. Полуденное солнце за Петропавловской крепостью



1972. Полуденное солнце за Петропавловской крепостью



1972. Русская баня



1972. Русская баня



1972. Русская баня



1974. Военный парад на Дворцовой площади 7 ноября



1974. Домохозяйка готовит ужин



1974. Отец несет своего маленького сына на демонстрации во время празднования 7 ноября



1974. Русский фотожурналист



1974. Театр Оперы и Балета им. Кирова Исполнение симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича



1974. Театр Оперы и Балета им. Кирова Исполнение симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича



1975. Зимний дворец на берегу Невы



1975. Из Пушкина в Ленинград



1975. Театр Оперы и Балета им. Кирова



1975. Театр Оперы и Балета им. Кирова. Занавес



1975. Театр Оперы и Балета им. Кирова



1975. Турбинный завод



1979. Зимний дворец на Дворцовой площади



Мать и сын



Рабочий на заводе «Электросила»



Эскурсовод



Источник: humus.livejournal.com