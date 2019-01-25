Открытым текстом 25.01.2019

ЕС уходит под лёд с уханьем тевтонского рыцаря из фильма Эйзенштейна об Александре Невском. Отрывается Лондон, а теперь, уже не стесняясь, Берлин и Париж начинают лепить новый союз. На глазах изумлённых поляков и прибалтийцев.

Во вторник в немецком городе Ахен подписано подробное соглашение о сотрудничестве Франции и Германии во внешней политике, обороне, безопасности, экономической интеграции двух стран. Оно значительно дополняет предыдущий их договор — Елисейский, заключённый в Париже в 1963 году.

Открытым текстом напоминаю: нынешний Европейский союз постепенно развился из Европейского объединения угля и стали, созданного в 1951 году по инициативе Германии с Францией. В объединение вошли также Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург.

Сейчас Союз так разросся, что его основателям в нём если не тесно, то по меньшей мере неуютно. Слишком уж различаются интересы Старой Европы и тех, кто вошёл в ЕС позже. Особенно — бывших социалистических стран.

Венгрия и Чехия всё жёстче отстаивают собственные интересы, да и Болгария, разорённая закрытием почти всех отраслей своего хозяйства по настоянию конкурентов, пытается протестовать. Румыния того и гляди втянет ЕС в свои попытки съесть Молдавию. Польша и три республики Большой России — Латвия, Литва, Эстония — и вовсе отстаивают интересы не свои, а Соединённых Государств Америки. А для тех ЕС — главная угроза: вдруг Китай начнёт сотрудничать не с американскими разработчиками, а с европейскими?

Американцы умело ставят палки в европейские колёса польскими да прибалтийскими руками. Так далеко не уедешь. Вот и создают основатели старого союза опору нового. Причём не только экономическую, но и военную. Согласятся ли остальные на франко-германский диктат или предпочтут шарахнуться от нового ЕС подальше и создать свой союз, с блэкджеком и дамами облегчённого поведения? Нас-то оба варианта устроят. Ведь куда лучше договариваться с конкретными государствами, а не с коллективным разумом из Брюсселя, за которым маячат когти американских дипломатов…

В декабре на венесуэльском военном аэродроме приземлились несколько российских военных бомбардировщиков. Уже тогда стало ясно: Соединённые Государства Америки не будут долго терпеть рядом с собой “базу подскока”. Месяца не прошло, а СГА организовали очередной мятеж. В стране, под чью тяжёлую высокопарафинистую нефть в смеси с местной лёгкой заточен рабочий режим большинства нефтеперегонных заводов СГА.

Новый — с 5 января — председатель парламента Венесуэлы, лидер проамериканской партии, 23 января на митинге отказался признать законность выборов президента. Он провозгласил Мадуро узурпатором, а себя — временно исполняющим обязанности президента. СГА его немедленно признали. Их примеру последовали 11 латиноамериканских стран, уже много лет строго подчиняющихся политике Вашингтона.

Открытым текстом сообщаю: нет никаких оснований считать выборы незаконными. Наблюдатели убедились, что сам процесс прошёл нормально — а уж по сравнению с выборами в странах, покорных желаниям СГА, и вовсе образцово. Мадуро поддерживает несомненное и громадное большинство граждан Венесуэлы. Но, как было и в Чили при Альенде, многие частные отрасли устроили перед протестами откровенный саботаж. В Чили американцы платили дальнобойщикам, чтобы те ничего никуда не возили. В Венесуэле точечный дефицит товаров массового потребления устраивают по схемам, знакомым нам по позднегорбачёвским годам. И сработало!

В ответ на вмешательство Мадуро расторг дипломатические отношения с СГА. Дипломатам дано трое суток на выезд.

Открытым текстом напоминаю старую латиноамериканскую поговорку: “Почему в СГА невозможен государственный переворот? Потому что там нет посольства СГА”. Поэтому американцы отказались покидать Венесуэлу. А заодно пригрозили Мадуро ударом, если он “будет давить на “демократические силы”. Знакомая риторика! Во всей красе!

Кстати, за сутки до митингов вице-президент СГА призвал венесуэльцев “высказаться во весь голос”. То есть прямо подстрекал к перевороту. И ничего… Мир не возмущается… Наоборот. Многие в полном восторге! И от такого пренебрежения любыми правилами становится не по себе!

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru