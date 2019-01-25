Опубликовано видео нападения украинского депутата на Скабееву в ПАСЕ…
10:17. 25 января 2019 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал: jackomb
В Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Об этом сообщает «Экономика сегодня». Как стало известно, в Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Может наконец, до наших журналистов и ведущих дойдёт, что хватит сюсюкаться с Украиной и приглашать на свои передачи этих свиней. Пора понять, что не стоит перед ними метать бисер. Им не докажешь не чего. Пора забыть про такое государственное образование под названим Украина, пусть там будет, как будет.
Источник: politexpert.net
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Журналюги и ведущие – нагловатый народец… Без мыла пролезут куда им надо и будут нести всякую хрень… Мне эта особа тоже не внушает доверия… Её надменный взгляд и повелительный тон просто отталкивают зрителей…
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Питекантроп что во дворе, что в ПАСЕ – все равно питекантроп. Видеоролик – прекрасный показатель уровня сознания тех, кто делает на Украине политику. Уровень сознания первобытного человека: “ты мешаешь – на дубиной”. А для того, что бы тебя понимали, нужно разговаривать на языке оппонента. Так что, к сожалению, Украину как государство нужно сегодня только жестоко наказывать для того, что бы они хотя бы слышали доводы другой стороны
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Это всё шоу! Пиар так называемый. Но вот что удивляет, это происходит в центре Европы в ПАСЕ, а где реакция? Да нет и не будет. Может правда пора начать бить западных журналистов за их поведение и мотивировать, что раз можно в ПАСЕ, так по чему нельзя в других местах?