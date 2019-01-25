Главная » Аналитика, Политика, Психология, События Настоящего

Опубликовано видео нападения украинского депутата на Скабееву в ПАСЕ…

10:17. 25 января 2019 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:

В Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Об этом сообщает «Экономика сегодня». Как стало известно, в Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву. 

Может наконец, до наших журналистов и ведущих дойдёт, что хватит сюсюкаться с Украиной и приглашать на свои передачи этих свиней. Пора понять, что не стоит перед ними метать бисер. Им не докажешь не чего. Пора забыть про такое государственное образование под названим Украина, пусть там будет, как будет.

 

Источник: politexpert.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины — сегодня 26 ноября 2014
... главы А.Шептицкого, восприняла нападение гитлеровской Германии на СССР «..., которое утверждает соответствующее белорусско-украинское межправительственное соглашение, подписанное в ... границе с Польшей На Youtube опубликовано видео, на котором, по словам...
Новости Украины и Новороссии 06 марта 2016
...посольство России (ФОТО, ВИДЕО). 15:48 Украинские боевики покушались на ... в Киеве В интернете опубликовано видео нападения неизвестных на автомобили, припаркованные...снайперам ополчения за уничтоженных украинских "замполитов" Украинский солдат рассказал о ...
Стрелков: надо побеждать, вариантов нет! (видео)
... — На нескольких сайтах были опубликованы ваши стихи. Пишете ли вы..., что они готовы для нападения, и не получат должного... попытки достичь разделения с украинской стороной натыкаются на ее ...одна коробка), фиксировать на видео и выкладывать на общее обозрение...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 июня 2017
... ИГИЛ похвастались украинским БТР-4 (ФОТО, ВИДЕО) Ряд украинских СМИ вчера опубликовали кадры с.... Читайте также: Нападение украинской ДРГ на военных ЛНР — подробности (ФОТО, ВИДЕО 18+) *Запрещенная...
Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2015
... от разбойных нападений. 15:55 СРОЧНО: Аваков опубликовал ВИДЕО стычки с ...ранга «Аметист», который и обнаружил украинские суда – малый разведывательный корабль ...слов автор поста опубликовала снимок мероприятия (см. фото). Украинские журналисты выяснили,...
Новости Украины и Новороссии 10 марта 2016
... госсекретарем США Джоном Керри вопрос нападения украинских экстремистов на российские консульства на... своей странице в Фейсбук и опубликовала соответствующее видео. "Ирму Крат и патриотов...

3 коммент.»

  • 17109 14809
    Вячеслав 25 января 2019 в 10:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Журналюги и ведущие – нагловатый народец… Без мыла пролезут куда им надо и будут нести всякую хрень… Мне эта особа тоже не внушает доверия… Её надменный взгляд и повелительный тон просто отталкивают зрителей…

    Ответить
  • 4143 3521
    Валерий 25 января 2019 в 10:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Питекантроп что во дворе, что в ПАСЕ – все равно питекантроп. Видеоролик – прекрасный показатель уровня сознания тех, кто делает на Украине политику. Уровень сознания первобытного человека: “ты мешаешь – на дубиной”. А для того, что бы тебя понимали, нужно разговаривать на языке оппонента. Так что, к сожалению, Украину как государство нужно сегодня только жестоко наказывать для того, что бы они хотя бы слышали доводы другой стороны

    Ответить
  • 11176 9550
    Ирбис 25 января 2019 в 11:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это всё шоу! Пиар так называемый. Но вот что удивляет, это происходит в центре Европы в ПАСЕ, а где реакция? Да нет и не будет. Может правда пора начать бить западных журналистов за их поведение и мотивировать, что раз можно в ПАСЕ, так по чему нельзя в других местах?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>