Опубликовано видео нападения украинского депутата на Скабееву в ПАСЕ…

В Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Об этом сообщает «Экономика сегодня». Как стало известно, в Сети опубликовано видео нападения украинских делегатов в ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Может наконец, до наших журналистов и ведущих дойдёт, что хватит сюсюкаться с Украиной и приглашать на свои передачи этих свиней. Пора понять, что не стоит перед ними метать бисер. Им не докажешь не чего. Пора забыть про такое государственное образование под названим Украина, пусть там будет, как будет.

Источник: politexpert.net