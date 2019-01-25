Очереной космический развод лохов по американски.

Сегодня появилась просто замечательная новость!Якобы подготовленный к испытаниям на взлёт и посадку прототип космического кораблябыл разрушен просто порывами сильного ветра!Это до какого состояния нужно довести обывателей, чтобы они всерьёз верили, что вот эта вот жалкая поделка, которая разваливается просто от порывово сильного ветра, должна была выдержать полёт в космос и обратно?!Кстати, если кто-то думает, что вмятины на блестящей поверхности есть последствия "сильного ветра", то вы сильно ошибаетесь, поскольку точно так же это консервная банка выглядела и до разрушения. Вот момент его сборки.А что, на Луну с помощью Голливуда они уже слетали. Почему бы теперь и на Марс точно также не слетать? Главное, чтобы блестело. Ну подумашь, фольга слегка помялась, пока приклеивали её скотчем. Ерунда, если в прошлый раз поверили, что на лунном модуле можно было термозащиту приклеивать скотчем, то и тут поверят, никуда не денутся.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com