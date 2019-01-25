Москва на фотографиях Марка Степановича Редькина
09:45. 25 января 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал: brahman
1949. Васильевский спуск. Праздничная иллюминация
1949. Красная площадь в огнях иллюминации
1949. Красная площадь в огнях иллюминации
1950-е. Канал имени Москвы. На подходе к шлюзу
1950-е. Канал имени Москвы. Новые автомобили ГАЗ-М-20 Победа в московском порту
1950-е. Скорая помощь. Прием вызовов
1950-е. Скорая помощь
1954. ГУМ после реконструкции, Кафе
1954. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели
1955. Цветной бульвар
1956. Подписание договора о товарообороте между СССР и КНР. У микрофона – заместитель министра иностранных дел СССР Николай Патоличев
1956. Регби в Москве. Лужники
1959. Первая в СССР бригада коммунистического труда, созданная молодежью депо станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги
1960-е. Сокольники. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян на японской выставке электрических измерительных приборов.
1961. Красная площадь. Люди празднуют успешный полет Юрия Гагарина в космос
1963. Большой театр
1963. Проспект Карла Маркса
1965. Кутузовский проспект
1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте
1967. Вид на Кремль, Москву-реку и строящуюся гостиницу «Россия»
1967. Проспект Калинина в период строительства
1967. Строительство высоток на проспекте Калинина
1976. Военный парад на Красной площади, 7 ноября
1976. Демонстрация на Красной площади, 7 ноября
Источник: humus.livejournal.com
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Вот, оказывается, кто у нас Степаныч… Какой он у нас скромняга… И плодовитый на снимки…