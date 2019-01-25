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Москва на фотографиях Марка Степановича Редькина

09:45. 25 января 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:



1949. Васильевский спуск. Праздничная иллюминация


1949. Красная площадь в огнях иллюминации

1949. Красная площадь в огнях иллюминации

1950-е. Канал имени Москвы. На подходе к шлюзу

1950-е. Канал имени Москвы. Новые автомобили ГАЗ-М-20 Победа в московском порту

1950-е. Скорая помощь. Прием вызовов

1950-е. Скорая помощь

1954. ГУМ после реконструкции, Кафе

1954. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели

1955. Цветной бульвар

1956. Подписание договора о товарообороте между СССР и КНР. У микрофона – заместитель министра иностранных дел СССР Николай Патоличев

1956. Регби в Москве. Лужники





1959. Первая в СССР бригада коммунистического труда, созданная молодежью депо станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги

1960-е. Сокольники. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян на японской выставке электрических измерительных приборов.

1961. Красная площадь. Люди празднуют успешный полет Юрия Гагарина в космос

1963. Большой театр

1963. Проспект Карла Маркса

1965. Кутузовский проспект

1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте

1967. Вид на Кремль, Москву-реку и строящуюся гостиницу «Россия»

1967. Проспект Калинина в период строительства

1967. Строительство высоток на проспекте Калинина

1976. Военный парад на Красной площади, 7 ноября





1976. Демонстрация на Красной площади, 7 ноября





Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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