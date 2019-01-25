Москва на фотографиях Марка Степановича Редькина

1949. Васильевский спуск. Праздничная иллюминация1949. Красная площадь в огнях иллюминации1949. Красная площадь в огнях иллюминации1950-е. Канал имени Москвы. На подходе к шлюзу1950-е. Канал имени Москвы. Новые автомобили ГАЗ-М-20 Победа в московском порту1950-е. Скорая помощь. Прием вызовов1950-е. Скорая помощь1954. ГУМ после реконструкции, Кафе1954. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели1955. Цветной бульвар1956. Подписание договора о товарообороте между СССР и КНР. У микрофона – заместитель министра иностранных дел СССР Николай Патоличев1956. Регби в Москве. Лужники1959. Первая в СССР бригада коммунистического труда, созданная молодежью депо станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги1960-е. Сокольники. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян на японской выставке электрических измерительных приборов.1961. Красная площадь. Люди празднуют успешный полет Юрия Гагарина в космос1963. Большой театр1963. Проспект Карла Маркса1965. Кутузовский проспект1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте1967. Вид на Кремль, Москву-реку и строящуюся гостиницу «Россия»1967. Проспект Калинина в период строительства1967. Строительство высоток на проспекте Калинина1976. Военный парад на Красной площади, 7 ноября1976. Демонстрация на Красной площади, 7 ноября

Источник: humus.livejournal.com