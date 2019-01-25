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“Мощный сигнал”

19:27. 25 января 2019 Просмотров - 138 2 коммент. Опубликовал:


Новый УДК "Америка" заменит на постоянной основе базировавшийся в Японии 2 года УДК "Уосп".
"Америка" помимо различных технологических улучшений (по сравнению с "Уоспом"), несет и последнюю модификацию F-35B.
Отмечается, что обновление корабельного состава призвано показать, что США намерены и дальше поддерживать "японских союзников", направляя в регион новейший УДК (вступил в строй около 4 лет назад), так как после отбытия "Уоспа" начали возникать вопросы, а не ослабляют ли США свое военное присутствие на территории Японии (тема у нас в стране актуальная в свете недавней шумихи про Курилы). Пентагон в официальном пресс-релизе замену "Уоспа" на "Америк" назвал "мощным сигналом союзникам и врагам США".



Направляя УДК "Америка" США демонстрируют, что нет, не ослабляют, во всяком случае пока.
Это к вопросу о том, что Япония может дать какие-то гарантии по поводу американского военного присутствия на своей территории.

В китайской прессе отмечают, что США неизбежно будут усиливать свою военно-морскую группировку в регионе в качестве реакции на количественный и качественный рост китайского флота и ожидаемое обострение вокруг статуса Тайваня, который Китай намерен так или иначе вернуть в свой состав. Да и в целом, развертывание американсокго флота в регионе Китай обычно воспринимает как направленное против его интересов в Южно-китайской море, причем США особо и не скрывают, что это именно так.

Разумеется, в этих условиях трудно ожидать, что США легко откажутся от своего военного присутствия в Южной Корее (в рамках переговоров с Ким Чен Ыном) и от своего присутствия в Японии для удовлетворения мелкотравчатых амбиций Абэ. Борьба с Китаем обещает быть длительной и упорной, а Япония в этой игре одна из площадок, с которой Китаю будут оказывать противодействие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, вертолетоносцы, Китай, США, тихий океан, флот, Япония
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2 коммент.»

  • 124 96
    чужой 25 января 2019 в 23:10 Ссылка Пометить
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    Остров для совместного хозяйства Японии очень нужен. Решать теперь Японии,
    дружить с Россией или нет.
    Шумиха даже на этом сайте по поводу имущества России и плохого президента
    не имеет ни какого смысла.

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  • 29144 14394
    Степаныч 25 января 2019 в 23:53 Ссылка Пометить
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    Интересно фу 35 уже могут летать в сырую погоду,или еще нет.)А то на Курилах частенько нет ясной погоды,а при хорошей это десантное корыто слишком большая и медленная мишень.)

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