“Мощный сигнал”

Новый УДК "Америка" заменит на постоянной основе базировавшийся в Японии 2 года УДК "Уосп"."Америка" помимо различных технологических улучшений (по сравнению с "Уоспом"), несет и последнюю модификацию F-35B.Отмечается, что обновление корабельного состава призвано показать, что США намерены и дальше поддерживать "японских союзников", направляя в регион новейший УДК (вступил в строй около 4 лет назад), так как после отбытия "Уоспа" начали возникать вопросы, а не ослабляют ли США свое военное присутствие на территории Японии (тема у нас в стране актуальная в свете недавней шумихи про Курилы). Пентагон в официальном пресс-релизе замену "Уоспа" на "Америк" назвал "мощным сигналом союзникам и врагам США".Направляя УДК "Америка" США демонстрируют, что нет, не ослабляют, во всяком случае пока.Это к вопросу о том, что Япония может дать какие-то гарантии по поводу американского военного присутствия на своей территории.В китайской прессе отмечают, что США неизбежно будут усиливать свою военно-морскую группировку в регионе в качестве реакции на количественный и качественный рост китайского флота и ожидаемое обострение вокруг статуса Тайваня, который Китай намерен так или иначе вернуть в свой состав. Да и в целом, развертывание американсокго флота в регионе Китай обычно воспринимает как направленное против его интересов в Южно-китайской море, причем США особо и не скрывают, что это именно так.Разумеется, в этих условиях трудно ожидать, что США легко откажутся от своего военного присутствия в Южной Корее (в рамках переговоров с Ким Чен Ыном) и от своего присутствия в Японии для удовлетворения мелкотравчатых амбиций Абэ. Борьба с Китаем обещает быть длительной и упорной, а Япония в этой игре одна из площадок, с которой Китаю будут оказывать противодействие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com