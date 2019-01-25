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Карта поддержки Мадуро

00:09. 25 января 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Достаточно наглядная карта поддержки Мадуро, демонстрирующая характерный раскол на зависимые от Вашингтона страны и те страны, которые стремятся проводить самостоятельную внешнюю политику.
С каждым годом таких стран становится все больше, несмотря на агрессии и государственные перевороты, которыми США пытаются удержать под контролем ускользающую гегемонию.

PS. Мадуро заявил, что он не откажется от своих обязательств перед народом Венесуэлы и никуда не уйдет. С учетом позиции армии, теперь речь должна идти об аресте Гуайдо, роспуске "парламента", выдворения всех дипломатов из стран поддерживавших переворот.
Кроме того, Венесуэла сегодня закрыла посольство и консульства на территории США, продолжая процедуру разрыва дипломатических отношений.


Помимо выступления генералитета, последовало еще несколько публичных заявлений от военных и губернаторов провинций, которые заверили в своей полной преданности Мадуро и готовности защитить завоевания боливарианской революции.


"Мы не примем президента, который не был избран народом Венесуэлы. Всегда верны. Предателям никогда!" (с)











Череда выступлений пошла после отмашки, которую дало руководство Венесуэльской армии, с целью показать,что армия не с заговорщиками, а с Мадуро.
В ближайшие дни можно ожидать сильного информационного наката на министра обороны и ключевых генералов с целью парализовать силовые инструменты чавистов.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, карты, мадуро, США
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