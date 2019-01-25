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Какова была история? Что было и что есть история. Александр Соколов.

09:32. 25 января 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Какова была история – постановка вопросов о том, что было и что есть история.

Александр Соколов.

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Источник: www.youtube.com

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