Как мэр Якутска удивила всю Россию

Событий в столице Якутии за три месяца произошло достаточно, что привлекло внимание всей страны

«Чудо-женщиной» окрестили СМИ Сардану Авксентьеву, новую градоначальницу Якутска, имя которой на слуху уже три месяца кряду. Напомним, что сентябрьская победа Авксентьевой на мэрских выборах стала полной неожиданностью для местных чиновников. Например, глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА «ФедералПресс» признался, что он рассчитывал на выигрыш другого кандидата. Впрочем, то, что в высших эшелонах власти региона воцарилась растерянность, понятно – Сардана Владимировна обошла представителя «Единой России».

Джипы, праздник и асфальт

Напугало чиновников и обещание Авксентьевой о том, что она распродаст излишнее богатство мэрии на благо города и, став мэром, «всем покажет». Возглавив муниципалитет, Сардана Владимировна от своих слов не отказалась и действительно «всем показала».

К примеру, недавно стало известно, что вместо новогоднего корпоратива работники мэрии проведут благотворительные акции. Все заместители мэра получили «письма счастья». Каждый из них должен провести в детдоме, интернате или доме престарелых новогодний праздник.

Пользователи мгновенно растиражировали мэрское решение по соцсетям. В том числе и в бурятских пабликах. Тут же посыпались хвалебные комментарии:

— Господа, к выбору мэра отнеситесь, пожалуйста, серьезно. Давайте больше не голосовать по указке, а своими мозгами.

— Уважаю эту мадам!

— Было б из кого выбирать. Так бежали бы на выборы. Толковые люди в ту грязь лезть не хотят, на себя работают. Так что двойной респект мэру Якутска.

— Это у ней трамплин в Москву. Такие люди нужны там. Помните Бородина. Тоже там начинал.

Сразу после назначения Авксентьева объявила, что собирается распродать внедорожники муниципальных чиновников. По ее словам, это нужно для эффективного использования городского имущества. Сказано — сделано. Через несколько дней на торги было выставлено несколько «люксовых» японских внедорожников. Между прочим, один из джипов был куплен предыдущим мэром прямо перед выборами. Чиновникам было предложено пересесть на «уазики», стоявшие на балансе мэрии. Столь решительный шаг по достоинству оценили по всей России. Новость о якутских «Крузерах» тут же облетела федеральные СМИ.

Не успел утихнуть шум с джипами, как Сардана Владимировна вновь показала, что умеет принимать резкие решения. В начале октября жители Якутска выложили в Интернет видео о том, как рабочие укладывают асфальт прямо на снег. Авксентьева тут же заявила, что с подрядчиком будет расторгнут контракт и денег он не получит. Такая реакция градоначальника привела в восторг не только Якутию, но и другие регионы.

Очистители вместо модельера

Новый мэр решительно стала наводить порядки и в других сферах. Например, она распорядилась не тратить бюджетные деньги и отменить участие модельера Ирины Крутиковой в фестивале «Зима начинается с Якутии». Ранее мэрия Якутска выделила на визит Крутиковой 800 тысяч рублей. Однако Сардана Авксентьева посчитала, что эти деньги лучше потратить на покупку воздухоочистителей для городских школ. Затем Якутск отказался от показа знаменитого балета «Корсар», стоимость которого оценивалась в 1,5 млн рублей. Сэкономленные средства пошли на поддержку местных библиотек, детских школ искусств и центра народного творчества.

Эпичной вышла и «битва с дворниками». Сардану Авксентьеву заинтересовали расходы в 40 млн рублей, выделенные на уборку города. На эти деньги муниципалитет должен был содержать не менее 100 дворников, и большая часть суммы была потрачена. При этом жители Якутска сообщали о том, что улицы убираются из рук вон плохо. Глава города лично проверила работу управы одного из округов и выяснила, что на месте из 15 дворников присутствовали всего двое. Да и те, по словам мэра, оказались в нетрезвом состоянии. Была назначена проверка, по итогам которой провинившийся глава управы был освобожден от должности. Стоит отметить, что столь скорое увольнение чиновника изменило ситуацию на улицах Якутска. Теперь там с дворниками все нормально.

«Новый мэр Якутска может всех «отбуцкать»

В общем, подвиги нового мэра можно перечислять долго. Не так давно, к примеру, мэр сократила число своих заместителей ради уменьшения расходов на административный аппарат. Так что событий в столице региона за три месяца произошло достаточно, что привлекло внимание всей России. Женщина стала самым известным мэром России. Что будет дальше? Это пока неизвестно. По всей видимости, Авксентьева настроена решительно и намерена изменить весь существовавший порядок в отдельно взятом городе. И это нравится и Якутии, и всей России.

В свое время такой же новаторский подход продемонстрировала мэр карельского Петрозаводска Галина Ширшина. Она многое делала не так, как принято: отказалась от банкетов, лишила функционеров «золотых парашютов», снизила расценки в муниципальном транспорте. Тогда СМИ называли ее лучшим градоначальником России. Но затем депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Ширшиной. Так что печальный прецедент в истории современной России уже был. Однако стоит напомнить, что нынче ситуация совсем другая, чем в 2013 — 2014 годах, когда Ширшина оказалась не нужна власти. В 2018 году действия Авксентьевой, которые поддерживает простой народ, могут вызвать поддержку Москвы, за которой последнее слово. Так что ждем развития событий и продолжаем удивляться «12 подвигам» Сарданы Авксентьевой.

Тем временем Улан-Удэ готовится к предстоящим выборам собственного мэра: они состоятся в 2019 году. Пока горожане замерли в ожидании хотя бы примерного списка кандидатов на место градоначальника, власти республики уже предприняли первые шаги, на недавней сессии Народного Хурала приняли громкий законопроект. По нему упраздняется должность сити-менеджера: его обязанности возьмет на себя сам мэр, то есть возглавит исполнительную власть и не сможет больше быть главой горсовета Улан-Удэ.

Леонид Актинов

Источник: nashaplaneta.su