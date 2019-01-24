Ю.Н.Жуков и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Оборотная сторона НЭПа”

...Романовых.Кстати, историк Е. Спицын прав, сваливая первородный грех ...41] Понятно, не только Жуков и Юлин являются сегодня продолжателями...Е. Спицыну приходится вести мирную беседу и выслушивать в студии историка ...например, Л.Клейн, К.Жуков, С.Бурлак и проч.[55...
Как осуществлялось руководство страной в суровые годы Великой Отечественной войны. Как происходит управление наукой „история”. Что такое „письма трудящихся” в ЦК КПСС и какова их судьба. Обо всём этом, а также и о других вопросах идёт беседа двух историков...