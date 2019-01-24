Януковичу дали 13 лет

В Киеве суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за "гос.измену".Отбывать он их будет с момента поимки, что вряд ли произойдет. Россия его выдавать точно не будет, да и Интерпол, далеко не факт, что будет предпринимать какие-то усилия в этом направлении.Свидетельствовали против него на суде те самые лица, которые стояли за гос.переворотом и расстрелом людей в Киеве, что конечно же делало невозможным сколь-нибудь объективное разбирательство – путчисты решали вопрос сваливания ответственности за совершенные преступления на Януковича, что ожидаемо и проделали. Поэтому многочисленные факты и свидетельства о деятельности путчистов, которые предоставляла защита Януковича, остались по сути без внимания, ибо не могли же организаторы процесса судить сами себя.Главное преступление Януковича это не мифическая "измена", а то, что он не отдал команду на подавление гос.переворота, хотя располагал для этого доступными ресурсами и даже исполнителями, которые ждали от него этого приказа. но так и не дождались. В результате Янукович отдыхает под Москвой, а на Украине продолжается гражданская война, которая в том числе на совести Януковича, который своим толстовством довел Украину до большой крови.

Источник: colonelcassad.livejournal.com