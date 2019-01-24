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Януковичу дали 13 лет

19:00. 24 января 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


В Киеве суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за "гос.измену".
Отбывать он их будет с момента поимки, что вряд ли произойдет. Россия его выдавать точно не будет, да и Интерпол, далеко не факт, что будет предпринимать какие-то усилия в этом направлении.

Свидетельствовали против него на суде те самые лица, которые стояли за гос.переворотом и расстрелом людей в Киеве, что конечно же делало невозможным сколь-нибудь объективное разбирательство – путчисты решали вопрос сваливания ответственности за совершенные преступления на Януковича, что ожидаемо и проделали. Поэтому многочисленные факты и свидетельства о деятельности путчистов, которые предоставляла защита Януковича, остались по сути без внимания, ибо не могли же организаторы процесса судить сами себя.

Главное преступление Януковича это не мифическая "измена", а то, что он не отдал команду на подавление гос.переворота, хотя располагал для этого доступными ресурсами и даже исполнителями, которые ждали от него этого приказа. но так и не дождались. В результате Янукович отдыхает под Москвой, а на Украине продолжается гражданская война, которая в том числе на совести Януковича, который своим толстовством довел Украину до большой крови.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Украина, Янукович
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