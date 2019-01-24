Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 января 2019

09:13. 24 января 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Путин: Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Путин о возможном выводе войск США из Сирии: это будет позитивным шагом

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

О чём Путин и Эрдоган говорили в Кремле

О чём Путин и Эрдоган говорили в Кремле | Русская весна

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии.

Ключевые заявления мировых лидеров — в материале РИА Новости.

Сначала Путин и Эрдоган пообщались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжились. Встреча длилась три часа.

Создание Конституционного комитета Сирии

На совместной пресс-конференции Путин заявил, что астанинский формат остается наиболее продуктивным в урегулировании сирийской проблематики.

При этом он отметил, что российские и турецкие дипломаты провели серьезную работу по Конституционному комитету Сирии. Благодаря этому удалось заложить прочную основу для запуска политического регулирования ситуации в стране.

Путин отметил, что партнеры в Женеве отказались работать с Россией по формированию Конституционного комитета Сирии. Он выразил удивление их позицией, однако призвал запастись терпением. Отмечается, что МИД проведет переговоры с западными партнерами.

Читайте также: В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Стратегическое сотрудничество

Российский лидер заявил, что Турция делает многое для ликвидации террористов в Идлибе.

Он отметил, что нужно сообща работать для окончательного снятия напряженности в этом районе. При этом в арабской республике действует режим прекращения боевых действий.

По итогам переговоров Россия договорилась с Турцией, что военные и дипломаты продолжат координировать усилия, в том числе по теме возвращения беженцев в Сирию.

Гавы Минобороны двух стран продолжат переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе. По словам Эрдогана, у Анкары и Москвы нет проблем по этому вопросу.

Вывод американских войск из Сирии

Главы государств также обсудили процесс вывода американских войск из Сирии.

Эрдоган заявил, что важно не допустить вакуума власти после вывода военных. Путин напомнил, что американские военные находятся на территории арабской республики незаконно, так как у них нет приглашения Дамаска, а также по этому вопросу нет решения ООН.

«Вместе с тем, мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться», — подчеркнул российский лидер.

«Турецкий поток»

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по «Турецкому потоку».

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами, как и строительство морской части», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что газопровод удастся запустить до конца текущего года.

Путин подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы.

Читайте также: Порошенко сливают: ведущие европейские СМИ начали высмеивать украинского президента (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
...детей. Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при ... демократическим проектом на всем Ближнем Востоке, исключив все возможности, ...и где находится ныне последний оплот ИГИЛ, один из интернационалов,...гражданской войны в Сирии. Война в Сирии началась в ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 декабря 2018
... накапливались давно, именно Сирия стала последней каплей.За последнее время объявлено о том... основных народах Ближнего Востока.Если Путин хочет, чтобы Трамп вышел из Сирии, я... смысла. США воюет с ИГИЛ, потому что ИГИЛ поклялся убить американцев , и...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 октября 2018
...урегулировании йеменского кризиса, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов "...безусловного арбитра Персидского залива и Ближнего Востока продолжает слабеть. И этот ...последняя такая попытка со стороны ИГИЛ (теракты в столицах стран воюющих в Сирии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>