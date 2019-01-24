Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 января 2019

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии.

Ключевые заявления мировых лидеров — в материале РИА Новости.

Сначала Путин и Эрдоган пообщались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжились. Встреча длилась три часа.

Создание Конституционного комитета Сирии

На совместной пресс-конференции Путин заявил, что астанинский формат остается наиболее продуктивным в урегулировании сирийской проблематики.

При этом он отметил, что российские и турецкие дипломаты провели серьезную работу по Конституционному комитету Сирии. Благодаря этому удалось заложить прочную основу для запуска политического регулирования ситуации в стране.

Путин отметил, что партнеры в Женеве отказались работать с Россией по формированию Конституционного комитета Сирии. Он выразил удивление их позицией, однако призвал запастись терпением. Отмечается, что МИД проведет переговоры с западными партнерами.

Читайте также: В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Стратегическое сотрудничество

Российский лидер заявил, что Турция делает многое для ликвидации террористов в Идлибе.

Он отметил, что нужно сообща работать для окончательного снятия напряженности в этом районе. При этом в арабской республике действует режим прекращения боевых действий.

По итогам переговоров Россия договорилась с Турцией, что военные и дипломаты продолжат координировать усилия, в том числе по теме возвращения беженцев в Сирию.

Гавы Минобороны двух стран продолжат переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе. По словам Эрдогана, у Анкары и Москвы нет проблем по этому вопросу.

Вывод американских войск из Сирии

Главы государств также обсудили процесс вывода американских войск из Сирии.

Эрдоган заявил, что важно не допустить вакуума власти после вывода военных. Путин напомнил, что американские военные находятся на территории арабской республики незаконно, так как у них нет приглашения Дамаска, а также по этому вопросу нет решения ООН.

«Вместе с тем, мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться», — подчеркнул российский лидер.

«Турецкий поток»

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по «Турецкому потоку».

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами, как и строительство морской части», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что газопровод удастся запустить до конца текущего года.

Путин подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы.

Читайте также: Порошенко сливают: ведущие европейские СМИ начали высмеивать украинского президента (ВИДЕО)