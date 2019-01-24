Обвинение Януковича в госизмене — это юридическое преступление

Суд в Киеве признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Это заочный приговор, поскольку с 2014 года Янукович находится за пределами страны. Рассмотрение дела было начато в конце июня 2017 года. Прокуратура собиралась потребовать для экс-президента пожизненного заключения, однако позже обвинение попросило приговорить его к 15 годам лишения свободы. При этом бывший лидер Украины категорически отрицает свою вину.

По мнению известного публициста и политолога Анатолия Вассермана, подобные действия украинских властей — естественное продолжение преступной политики, начатой в 2014 году. Впрочем, подчеркивает эксперт, в мировой истории попытки обвинить в госизмене невиновного предпринимались не раз.

«Мятежник, победивший английского короля Ричарда III и провозгласивший себя королем Генрихом VII, объявил, что отсчитывает срок своего правления со дня, предшествующего решающей битве. Таким образом, он получил возможность преследовать всех, кто пытался пресечь его измену. Точно так же действуют и государственные изменники, совершившие переворот 22 февраля 2014 года, — отметил Вассерман в интервью «Антимайдану». — Они тоже объявили себя законными правителями и получили возможность обвинять в измене тех, кто пытался ей противостоять. Мы видим, что в этом нет ничего неожиданного: любая гнусность, совершенная когда-либо в истории, становится предметом для подражания у новых поколений преступников».

Тем не менее, политолог уверен, что это «юридическое преступление» ничем не грозит Януковичу, поскольку экс-президент Украины «находится за пределами досягаемости когтей всяческих майданщиков». Однако печальные последствия у подобной политики все-таки будут.

«К сожалению, многих из тех, кто боролся и сейчас борется против этих преступников, теперь будут преследовать на основании этого, так сказать, судебного решения. Все заинтересованные лица прекрасно понимают, что тут работает не сила права, а право силы, поэтому мне очень жаль будущие новые жертвы старого судебного произвола, — сказал Вассерман. — Боюсь, что вряд ли в обозримой перспективе русское большинство граждан Украины сможет в полной мере осознать, что оно большинство, что оно русское, а подавляющее меньшинство подлежит устранению из политической жизни».

Источник – https://antimaidan.ru/

Источник: vassermans.ru