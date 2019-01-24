Новый БПЛА С-70
13:39. 24 января 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фото с испытаний нового российского ударного БПЛА С-70 в рамках программы "Охотник-Б"
БПЛА С-70 разработки ОКБ имени Сухого имеет массу 20-22 тонны при длине около 13 метров и размахе крыльев около 18 метров. Вооружение, как и положено малозаметному летательному аппарату, размещается во внутренних отсеках. Размеры отсеков позволят нести самое разное современное оружие, включая ракеты Х-35У и Х-59МК2, а также корректируемые боеприпасы массой до 500 кг.
У беспилотника один двигатель, предположительно это АЛ-31Ф или его более современная модификация. Среди данных о дальности встречается разброс цифр «3000-6000 километров», но есть вероятность, что она будет все-таки ниже с боевой нагрузкой.
Имеются сведения о том, что новый БПЛА сможет работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, Т-50), и один из опытных «пятьдесят седьмых» участвует в испытаниях по отработке систем управления по проекту «Охотник-Б».
http://tehnoomsk.ru/node/3561 – цинк
Нельзя исключать, что наши конструкторы также получили доступ к технологиями захваченного иранцами американского БПЛА, который значительно продвинул программу ударных БПЛА Ирана https://colonelcassad.livejournal.com/4493234.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com