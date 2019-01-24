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На вооружение армии России принят боевой робот «Уран-9» (ВИДЕО)

02:00. 24 января 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:
На вооружение армии России принят боевой робот «Уран-9» (ВИДЕО) | Русская весна

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение российской армии, сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Он уточнил, что в настоящее время завершается производство первой серийной партии боевых машин.

«Вообще, „Ураны” — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов», — рассказал Дмитриев в ходе интервью изданиям РИА Новости и «Коммерсант». 

Представитель концерна добавил, что компания «766 УПТК» передана в управление AOК «Калашников», но остаётся в собственности Министерства обороны России.

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, непосредственной огневой поддержки войск, а также для уничтожения вражеской бронированной и иной военной техники.

На борту 12-тонного робота установлен комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнемёты «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулёмет.

Справка РВ

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного вооружения. Предприятия Концерна также выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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