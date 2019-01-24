Москва 1960-х на фотографиях Марка Степановича Редькина

1960. «Скорая помощь» спешит на вызов1960-е. Площадь Свердлова. Дирижер Марк Эрмлер перед Большим театром1963. Вид на Московский Кремль и Москворецкий мост.1963. Красная площадь1965. Арбатская площадь и ресторан «Прага»1965. Вид на соборы Кремля. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский), Собор Спаса Нерукотворного Образа (Верхоспасский)1965. Кафе «Сокол»1965. Москва-река и Дом на набережной от Большого Каменного моста1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте1967. Вид на Кремль и строящуюся гостиницу «Россия»1967. Открытый бассейн «Москва»1967. Парад на Красной площади. 7 ноября1967. Проспект Калинина в период строительства1967. Строительство дома 21 по проспекту Калинина

Источник: humus.livejournal.com