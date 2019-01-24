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Москва 1960-х на фотографиях Марка Степановича Редькина

08:34. 24 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:



1960. «Скорая помощь» спешит на вызов


1960-е. Площадь Свердлова. Дирижер Марк Эрмлер перед Большим театром

1963. Вид на Московский Кремль и Москворецкий мост.

1963. Красная площадь

1965. Арбатская площадь и ресторан «Прага»

1965. Вид на соборы Кремля. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский), Собор Спаса Нерукотворного Образа (Верхоспасский)

1965. Кафе «Сокол»

1965. Москва-река и Дом на набережной от Большого Каменного моста

1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте

1967. Вид на Кремль и строящуюся гостиницу «Россия»

1967. Открытый бассейн «Москва»



1967. Парад на Красной площади. 7 ноября

1967. Проспект Калинина в период строительства











1967. Строительство дома 21 по проспекту Калинина

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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