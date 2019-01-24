Москва 1960-х на фотографиях Марка Степановича Редькина
08:34. 24 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1960. «Скорая помощь» спешит на вызов
1960-е. Площадь Свердлова. Дирижер Марк Эрмлер перед Большим театром
1963. Вид на Московский Кремль и Москворецкий мост.
1963. Красная площадь
1965. Арбатская площадь и ресторан «Прага»
1965. Вид на соборы Кремля. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский), Собор Спаса Нерукотворного Образа (Верхоспасский)
1965. Кафе «Сокол»
1965. Москва-река и Дом на набережной от Большого Каменного моста
1966. Дом игрушки на Кутузовском проспекте
1967. Вид на Кремль и строящуюся гостиницу «Россия»
1967. Открытый бассейн «Москва»
1967. Парад на Красной площади. 7 ноября
1967. Проспект Калинина в период строительства
1967. Строительство дома 21 по проспекту Калинина
Источник: humus.livejournal.com