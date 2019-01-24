Малые агрокооперативы, как новые формы жизни на земле. Часть 2
Малый Агро Кооператив (МАК) – СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
Авторы-сказители – Виктор Медведев, Олег Лизунков, Фёдор Качалко
Сайт:
https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»
https://krugroda.ru – Народная община
Ссылки:
Вконтакте
https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!”
https://vk.com/narodobshina – Народная Община
Телефон для связи: 8-499-994-00-25
Для кого:
1. Желающие переехать на землю (за город).
2. Желающие создать собственные рабочие места.
3. Желающие потреблять здоровую натуральную пищу (личная продовольственная безопасность).
4. Желающие реально воплотить общинные принципы жизни.
5. Желающие укрепить связь с малой Родиной (помощь близким и знакомым, живущим на селе).
6. Пенсионеры, желающие продлить активную жизнь.
И остальным группам, указанным на нашем сайте.
Кто представляет:
Центр развития потенциала сельских территорий.
Ведущие: руководители направлений -Олег Лизунков и Виктор Медведев.
Раскрытие темы:
«Научный, экономически прагматичный подход к созданию эффективных производственно – хозяйственных систем, реализованный при разработке концепции Малых Агро Кооперативов».
Ответы на вопросы слушателей.
Расскажем. как записаться на безоплатный семинар.
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Источник: www.youtube.com