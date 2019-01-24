Малые агрокооперативы, как новые формы жизни на земле. Часть 2

Малый Агро Кооператив (МАК) – СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ!



Авторы-сказители – Виктор Медведев, Олег Лизунков, Фёдор Качалко



Сайт:

https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»

https://krugroda.ru – Народная община

Ссылки:

Вконтакте

https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!”

https://vk.com/narodobshina – Народная Община



Телефон для связи: 8-499-994-00-25



Для кого:



1. Желающие переехать на землю (за город).



2. Желающие создать собственные рабочие места.



3. Желающие потреблять здоровую натуральную пищу (личная продовольственная безопасность).



4. Желающие реально воплотить общинные принципы жизни.



5. Желающие укрепить связь с малой Родиной (помощь близким и знакомым, живущим на селе).



6. Пенсионеры, желающие продлить активную жизнь.



И остальным группам, указанным на нашем сайте.



Кто представляет:



Центр развития потенциала сельских территорий.



Ведущие: руководители направлений -Олег Лизунков и Виктор Медведев.



Раскрытие темы:



«Научный, экономически прагматичный подход к созданию эффективных производственно – хозяйственных систем, реализованный при разработке концепции Малых Агро Кооперативов».



Ответы на вопросы слушателей.



Расскажем. как записаться на безоплатный семинар.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com