Искусственный интеллект – предельно зловещая форма мышления

Концептуал СМИ Как мыслит машина?

Философ Александр Дугин об искусственном интеллекте и объектно-ориентированной онтологии. Каково необходимое условие для возникновения сознания у машины.

«Что вы думаете о машинах, которые думают?» На этот вопрос — и на другие вопросы, вытекающие из него, — отвечают ученые и популяризаторы науки, инженеры и философы, писатели-фантасты и прочие люди искусства — без малого две сотни интеллектуалов в книге:

Что мы думаем о машинах, которые думают: Ведущие мировые учёные об искусственном интеллекте, Брокман Джон

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