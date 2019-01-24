Главная » Новости Украины и Новороссии

Донбасс и паспорта России

08:31. 24 января 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Завершающим общением с дончанами была встреча в Донецком Национальном Университете, на которую мог придти любой желающий.

О чем говорили? Конечно о том, что волнует жителей Донбасса в первую очередь, а это предоставление российского гражданства. Рассказывая о моей поездке на Донбасс, УкроСМИ, как всегда, всё переврали. Ничего общего с реальностью, с элементарной логикой, да и с правильностью построения фраз, данное заявление не имеет. Как справедливо заметил один из интернет пользователей, сегодня на Донбассе за принятие российского гражданства никого агитировать не нужно. Только начни раздавать паспорта – выстроится очередь больше чем за айфонами в Москве.

Что ещё волнует жителей Донбасса? Вы можете увидеть и услышать это сами…

Хронометраж:

00:02:37 – О книге «Ненависть и хроники русофобии»;
00:08:58 – «Третий путь» решения конфликта на Донбассе;
00:18:45 – Ситуация с Бойко — повод присмотреться к функционированию Российского государства;
00:24:10 – Гражданство России для жителей Донбасса, а затем Украины;
00:29:03 – Государственный капитализм в РФ;
00:32:18 – О чем вести переговоры России и Украине;
00:35:51 – Возможность интеграция рынка Донбасса в мировой рынок;
00:39:11 – А что если строить социализм на Донбассе?
00:44:12 – Судьба Крыма; ДНР и ЛНР
00:49:21 – Захотят ли украинцы получить гражданство России; ‌
00:55:45 – Об объединение России с Украиной;
01:01:37 – Как разговаривать с русофобами;
01:06:38 – Стратегия самоконтроля;
01:09:53 – Действия России по отношению к США.

Скачать аудио

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен канале

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия и Донбасс должны придумать неожиданный ход в ведущейся геополитической игре
...о цели вашего визита в Донбасс. — Делегация общественного движения... что Россия в первую очередь и жители Донбасса должны ... вы можете сделать с паспортом России и Украины. И получается...Заявление о выдаче российских паспортов гражданам Донбасса и всей Украины,...
Россия готовит Донбассу «юго-осетинский» вариант
...республик Донбасса. — Тот факт, что от принятия этого решения Россия ... — Конечно, получение гражданства России жителями Донбасса будет означать, что они находятся... одновременно с раздачей российских паспортов Россия будет принимать меры для стабилизации...
Дать украинцам гражданство России
...гражданство. Начинать, разумеется, надо с Донбасса. Ничего сложного и экстраординарного в...и севастопольцы. После выдачи паспортов жителям Донбасса надо приступать к самой ...Украины дает право на получение паспорта России в особом упрощенном порядке. Скажу...
Донбасс, Турецкий гамбит и сжиженный газ
... Сирии; 00:17:44 – Дать Паспорта России, посольство в Донецк; 00:26... массовую раздачу российского гражданства жителям Донбасса. Всем желающим и достойным в... начать массово раздавать российские паспорта и гражданство на Донбассе, а после приступить...
Пасынки империи: почему Россия неласковая мать для русских, — мнение
... пророссийские взяли и уехали из Донбасса в Россию, пишет «КП.ру». Что... «русские» выехали с Украины в Россию — эшелонами, автобусами и паромами, и... можно было быстро поменять российский паспорт на грузинский, получить новые автомобильные...
Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2017
...указ о признании на территории России паспортов ДНР-ЛНР. Одновременно в ... свой кровавый бизнес. Признание Россией паспортов ДНР и ЛНР стало логичным...к выдаче жителям Донбасса паспортов Российской Федерации. Читайте также: Признание Россией паспортов ДНР и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>