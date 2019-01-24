Донбасс и паспорта России

Завершающим общением с дончанами была встреча в Донецком Национальном Университете, на которую мог придти любой желающий.

О чем говорили? Конечно о том, что волнует жителей Донбасса в первую очередь, а это предоставление российского гражданства. Рассказывая о моей поездке на Донбасс, УкроСМИ, как всегда, всё переврали. Ничего общего с реальностью, с элементарной логикой, да и с правильностью построения фраз, данное заявление не имеет. Как справедливо заметил один из интернет пользователей, сегодня на Донбассе за принятие российского гражданства никого агитировать не нужно. Только начни раздавать паспорта – выстроится очередь больше чем за айфонами в Москве.

Что ещё волнует жителей Донбасса? Вы можете увидеть и услышать это сами…

Хронометраж:

00:02:37 – О книге «Ненависть и хроники русофобии»;

00:08:58 – «Третий путь» решения конфликта на Донбассе;

00:18:45 – Ситуация с Бойко — повод присмотреться к функционированию Российского государства;

00:24:10 – Гражданство России для жителей Донбасса, а затем Украины;

00:29:03 – Государственный капитализм в РФ;

00:32:18 – О чем вести переговоры России и Украине;

00:35:51 – Возможность интеграция рынка Донбасса в мировой рынок;

00:39:11 – А что если строить социализм на Донбассе?

00:44:12 – Судьба Крыма; ДНР и ЛНР

00:49:21 – Захотят ли украинцы получить гражданство России; ‌

00:55:45 – Об объединение России с Украиной;

01:01:37 – Как разговаривать с русофобами;

01:06:38 – Стратегия самоконтроля;

01:09:53 – Действия России по отношению к США.

Скачать аудио

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен канале

Источник: nstarikov.ru