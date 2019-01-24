Человек и его коды

Это очень печальное открытие, потому что оно делает политическую борьбу почти бессмысленной (ключевое слово – «почти»). И всё экономическое, политическое, социальное – сводит к психике.

Был у меня кейс с цифровым замочком. Там можно было установить код чисел – на которые он открывался. Можно было поставить «3333» – и тогда кейс открывался на четыре тройки. А можно было «8888» – и тогда кейс больше не открывался на четыре тройки: он сопротивлялся попыткам его вскрыть старым кодом, ждал своих восьмёрок. Балуясь с кейсом, я как-то подумал, что ведь и человек… тоже открывается на то, на что был запрограммирован! То есть уровень умственного, нравственного развития людей и уровень организации их общества неразрывно и тесно взаимосвязаны. По принципу «что внутри – то и снаружи».



Например, вопреки распространённому мифу, никакая нищета не порождает революции, если психика человека не развита. Не стоит рассчитывать, что усугубляя нищету – власти создают революционную ситуацию.

Недоразвитый человек, когда ему станет совсем нечего кушать – уйдёт в бандиты, в холопы к богачу, в петлю виселицы, в бутылку – но не на широкий уровень обобщений мысли, какого требуют масштабные преобразования.



Революции рождаются не в холодильнике и не в кошельке. Они рождаются в школе и церкви – если этому способствуют образование и проповеди. Любые аргументы – ноль без палочки – если обращены к слушателю, не способному воспринимать аргументацию.

Парадокс, но человеку можно передать только те знания, которые в нём уже… есть! Не передать, точнее говоря, а упорядочить, систематизировать, формализировать его собственные мысли. Как говорят – «разложить по полочкам».



Мы в состоянии принять только ту теорию, которую уже смутно ощущали в себе до начала её изложения. Получается – что нам нельзя передать знания, которого в нас изначально нет. Единственное, что доступно учителю – «разложить по полочкам» то, что уже есть в человеке. А нет – значит, нет.

Ты можешь быть Цицероном в разговоре со стеной – она глуха, и всё равно ничего не поймёт, как бы ты не изощрялся в наглядности и дидактике преподавания предмета. Каждое общество – лишь зеркало, отражающее коллективную психику его членов.

Дегенераты не смогут жить в высокоразвитом обществе, даже если им очень хочется (учитывая объёмы благ на рыло в таком обществе). Доходя до фанатизма, их желание может превратиться в карго-культ[1], но не более того.

Пока дикари не перестанут быть дикарями – что бы они ни делали, они воспроизведут только собственную дикость. Любые перемены вначале происходят в голове, и только потом – вокруг, в предметах материальной реальности и общественных отношений.

Можно объяснить, как построить социализм, но невозможно средствами разума объяснить – зачем? Этот ответ человек должен получить изнутри, от самого себя. «Желанно, хочется» – лишь после такого ответа самому себе он начнёт интересоваться техническими вопросами «как?». Тут и мы, мыслители, может пригодиться, растолковывая яснее то, что смутно понятно человеку и без нас. А больше мы ни для чего не годимся…

Человек, как кейс, открывается, если правильно наберёшь его код: но это делает политиков заложниками кода. Уже неважно, правильным или неправильным ты считаешь четыре тройки – с этим кейсом у них нет альтернативы.



Ты можешь ненавидеть и презирать эти четыре тройки – но на практике всё равно вынужден их эксплуатировать, чтобы хоть чего-то добиться от людей.

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Цивилизация существует, как «вещь в себе» – как некий набор правил поведения, которые создают её, и в случае нарушения которых она гибнет, растворяется и исчезает.

Формула цивилизации существует независимо от того, разделяет ли её кто-то или нет. Ньютон ведь не придумал законы механики, а лишь описал их. Так-то яблоко падало вниз и до Ньютона, ему совершенно безразлично, знают люди механику или нет, оно следует её законам независимо от людей.

И цивилизация существует, как желание, стремление людей к ней. Это субъективная сторона цивилизации. Законы механики сами по себе не построят сложной машины – нужны люди, которые хотят её построить, и для этого интересуются извечными законами механики.

Понятно, что вопреки законам её органического строения, цивилизацию построить нельзя: но и без желания её строить – тоже нельзя построить. Древний артефакт лежит в земле независимо от археолога, но без археолога его некому извлечь, и без археолога мир о нём никогда не узнает.

Можно в рамках ОТЦ[2] теоретически сформулировать и движущие силы цивилизации, и «сопротивление материалов» при её движении, и принципы различения одного от другого.



Нетрудно, например, предсказать, что люди, пламенно и бескорыстно верующие одолеют циников и рвачей хотя бы потому, что циники и рвачи сами себя одолеют, сами себя ликвидируют, пожирая друг друга.

Сложно ли предсказать исход битвы, в которой одна из армий целиком состоит из дезертиров и мародёров? Или вымирание общества, в котором возобладали настроения «чайлдфри», «планирования семьи» и прочее либеральное мракобесие? Это даже не вопросы, а простая констатация…

Но даже самый блестящий теоретик ОТЦ – не сможет ничего сделать без людей, искренне и страстно желающих строить цивилизацию взамен либерального скотомогильника. Можно объяснить науку выживания тому, кто хочет жить, но станет ли слушать тебя самоубийца, уже принявший решение свести счёты с жизнью?

В основе цивилизации – центростремительные и накопительные силы духа. Даже очень слабые люди, когда их много, и все, как один – сильнее очень сильного, но одинокого человека. Когда люди стремятся друг к другу – они составляют силу истории. Когда люди друг от друга отталкиваются – они превращаются в планктон истории, в первичный бульон, который пожираем в первую очередь.

Накопительная сила духа заключается в сбережении и накоплении духовных поисков, преемственных и поступательных для многих поколений и широких масс. Если ничего не выбрасывать и при этом активно пополнять копилку, то скопится немалый багаж знаний.



Напротив, как бы он (багаж культуры) ни был изначально велик, при разбазаривании (рыночности) он тает. Нет на свете такого капитала, который нельзя было бы промотать.Это касается как материального капитала (производительных сил), так и интеллектуального (одно поколение неучей потеряет навсегда то, что накоплено десятками поколений прилежных учеников).

В основе цивилизации – совместное выживание и совместный поиск. Люди огромной массой ищут и копят знания о мире, а раз они решили совместно выживать – то и знания ищут для всех, чтобы взаимно улучшать жизнь друг друга. И это не морализаторство, а техническая необходимость.



Задумайтесь, в каком отношении находятся просвещение (передача знаний) и коммерческая тайна? То есть пресловутое «авторское право», жертва «промышленного шпионажа», т.е. попытка сокрытия знаний, монополизации своих открытий?

Ведь очевидно же, что задачи просвещения прямо противоположны задачам коммерческого утаивания полезной информации! Как же после этого не сказать, что конкуренция враждебна цивилизации? Да если я о том умолчу – камни возопиют…

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В основе цивилизации лежит КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ (по аналогии с «коллективным бессознательным»[3]). Суть его в том, что общество осознаёт себя единым организмом, как биологически, так и умственно. У этого общества есть единое тело, единая плоть, и единый разум, который хранит мысли и знания этого коллективного, но единого «Я».

Клеточки организма рождаются и отмирают, а сам организм продолжает свою жизнь: так делают наши клеточки в нашем теле, так делаем и мы – внутри единого организма цивилизации.

Будучи самостоятельным, осознающим своё единство, живым существом, Коллективное Сознательное имеет свои интересы, свои потребности и свой собственный инстинкт самосохранения. Иногда эти интересы совпадают с личными (шкурными) интересами особи, входящей в сообщество, иногда не совпадают. Порой – прямо противоположны.



То есть бесплотное, разлитое по телам, как компот по стаканам, Коллективное Сознательное требует от индивида жертвовать своей плотью и особью ради спасения и развития Общего-Единого.

Между Коллективным Сознательным и отдельными людьми-личностями сложная диалектика взаимоотношений. Вообразите себе на вокзале большой ящик, который переносит множество грузчиков (один не справится).

Может ли ящик передвигаться без носильщиков? Нет: у него ни ног, ни колёс, ни двигателя. Являются ли носильщики частью ящика? Тоже нет: в одном городе его загрузили одни, а на этом вокзале встретили и приняли на плечи совсем другие. Они вольны его нести или бросить.

В первом случае (когда несут) – они носители цивилизации. Во втором, раз бросили – они больше не носители цивилизации, даже если в них и осталась пара-тройка заноз от деревянного ящика, который они когда-то носили.

Ящик – слово грубое. Давно известно религиозному сознанию более благородное слово-синоним: Ковчег Завета. Строго говоря, это тоже ящик, только слово более романтичное. Вот есть Ковчег. В нём лежит Завет. Люди берут – и несут. Или не несут. Пока несут – они спаяны не просто совместным трудом, но цивилизацией. А как бросили и разбежались – не просто разделение труда кончилось, а вообще, всякая цивилизованность кончилась.

Коллективное Сознательное противостоит зоологическим инстинктам автономной от природы (дикой природы) биологической особи. Ведь получается, что автономный организм оказывается в нём клеточкой, органом какого-то другого организма.



Ради коллективного величия – понижает свой индивидуальный статус: был организм – стал органом. И ладно бы, если главным, сердцем, скажем, вождём процесса. А если срамным?! Если аппендиксом или пяткой?

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Когда человек по собственной воле читает А.С. Пушкина – это общение человека с Пушкиным, диалог двух людей. Когда всех школьников заставляют в школе читать Пушкина – это уже Коллективное Сознательное народа. В случае с Пушкиным, Гомером, Данте – уже не только народа, но и всего человечества.

То, что человек помнит сам по себе, по собственной инициативе – его личная память. Но то, что вошло в Коллективное Сознательное цивилизации-организма – уже коллективная память, в принудительном режиме поддерживающая себя. На поддержание такой памяти (ядра сакральности) цивилизация специально и сознательно выделяет ресурсы (кормит, оплачивает хранителей).

За попытку стирания такой памяти, забвение – карает. Простейшая из кар – «двойка» в школе. Посмел забыть – будешь наказан. Это не твоя память – а Коллективное Сознательное. С личными своими воспоминаниями можешь делать что угодно, а эту память – обязан хранить.

Ослабление Коллективного Сознательного – это эрозия цивилизации на самом базовом уровне. Если ты все книжки про Пушкина прочитал, то ты молодец. Если её и свою к ним добавил – втройне молодец. Но это с точки зрения цивилизации. Зоология не знает никакого Пушкина. Нет у волков или хомяков своего Пушкина, давно умершего волка или хомяка, о котором они хранят священную память!

Зоология не будет награждать за хранение сакральной памяти, и не будет карать за её выбрасывание в помойку. Круг предметов, которые понятны зоологическим отношениям – довольно узок и кратковременный. Всё что за пределами этих предметов (удовлетворяющих животные инстинкты) – в рамках зоологических отношений непонятно, не нужно, сомнительно и подозрительно.

Животное не любит (из страха) – когда другое животное занимается непонятными ему вещами. Не случайно чёрные вороны заклёвывают белую. Всякую деятельность за пределами удовлетворения звериных инстинктов животное оценивает, как безумие, в лучшем случае – бессмысленное (даже в этом случае его незачем поощрять), а в худшем – как опасное и вредное.

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Как вы собираетесь что-то сохранить, если вы ничего не сохраняете? Ведь уже выросло поколение (и одно ли?) – которое лишено самых базовых основ Коллективного Сознательного нашей цивилизации.

При этом поведенческая «свобода» (воспеваемая либералами) давно уже за пределами допустимого в нашей цивилизации поведения! Ковчег брошен, носители разбежались.

Что вы собираетесь с этим делать? Жить по принципу – «мы помрём и человечество с нами? Динозавры вымерли и нам велели?»

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Необходимость сбережения и охранения Коллективного Сознательного, преемственно передающегося через поколения и последовательно распространяющееся на всё пространство современников – это не вопрос. Это утверждение.

В дискретном виде автономно-«свободных» особей цивилизация существовать не может.

Это так же очевидно, как то, что «маугли», выращенный волками, не является носителем человеческой культуры.

Коллективное Сознательное должно защищать себя, как единый, не терпящий дробления, расчленения организм. И в этом смысле он вступает в противоречие с зоологическими инстинктами самости у особи.

Противоречие, которое необходимо преодолеть!

[1] Кратко говоря, карго-культ – попытки туземцев построить из тростника самолёты, которые они увидели в ХХ веке, и которые им очень понравились. Но понравились, как укру Европа, в готовом виде, без понимания слагающих элементов настоящего самолёта.

[2] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации

[3] Коллективное бессознательное — согласно психологу К. Юнгу, одна из форм бессознательного, единая для общества в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга.





А. Леонидов



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