Бизнес: инструмент или катастрофа?

…Мы говорим про общий принцип, согласно которому смысл имеет только жёстко канализированный поток энергии. А всякая распыляемая энергия – вредна и опасна, как полено, выпавшее из печи. Дрова греют, когда они горят там, где нужно (в печи) – и поджигают дом, когда горят там, где не нужно.

Основной принцип любого механизма – узкая направленность действующих в нём сил. Механизм водопровода заключается в том, что вода движется в ту сторону, в которую её гонят, а не в обратную. Она движется по трубе и выливаться имеет возможность только на конечной точке – из крана. Если она сольётся по пути из трубы – то водопровод испорчен. Механизм парового двигателя заключается в том, что пар имеет строго определённый функциональный выход. Он не может разлетаться во все стороны. Если пар будет вырываться при разгерметизации – то паровая машина испорчена…



Мы видим, что узкое канализирование не менее важно, чем мощность и потенциал энергетики. Всякая энергетика имеет и смысл и пользу, только когда действует в жёстко заданных ей рамках: «от и до».

Идёт ли речь об огне, который полезен только в печи, а не на стенах или полу дома, об электричестве, которое от порчи изоляции проводов может убить…

Или о водопроводе, который способен не только снабжать водой, но и устроить потоп соседям снизу…

Мы всегда видим одно и то же: энергия полезна, когда она узко специализирована, и она – источник всяческих катастроф, когда она распыляема во все стороны.

Почему же мы должны как-то иначе относиться к энергетике предпринимательства, человеческой предприимчивости? Полезна ли она? Безусловно, полезна. Полезна ли она, когда распыляется в режиме неразборчивой свободы? Безусловно, нет.

У воды, огня, электричества есть полезные свойства – но все они извлекаются только в условиях несвободы воды, огня, электричества. Сколько пара нужно для паровой машины? Если пар распыляется свободно, то любое его количество будет бесполезно.



Можно выработать безумное количество пара – а паровой двигатель с места не сдвинется. Мы выкипятили множество котлов, произвели колоссальную работу и колоссальный выброс энергии, но совершенно без толку!

Почему кто-то считает, что с предпринимательством не так? Откуда взялась бредовая теория, что предприниматели могут делать, чего им вздумается, и чем меньше за ними присмотр – тем лучше экономике? Это же всё равно, что жечь огонь под разгерметизированным котлом!

Одно дело, если предпринимателю предложено вырастить как можно больше картофеля по твёрдым ценам, связав его доход с количеством продукта: в этом случае предприниматель находит порой уникальные оптимизационные и технические решения, повышая свой доход и вместе с ним – объёмы реального производства.



Совсем другое дело, если предпринимателю предложили спекулировать картофелем, не установив ни цен, ни гарантий закупок. В таком случае, к бабке не ходи – вырастет не количество картофеля, а деформация всей системы снабжения.

В чём смысл предпринимательской полезности обществу? Это ведь не бином Ньютона, дело простое и известное. Общество хочет увеличения каких-либо благ, из числа тех, которых ему не хватает.



А отдельно взятый человек хочет лучше жить, больше зарабатывать. И тогда ему предлагают решить общественную проблему за вознаграждение. Чем эффективнее он решит проблему – тем выше у него личная прибыль. Это мотивирует человека и полезно для общества.

Но ведь и при воровстве, и при разбое человек мотивирован тем же самым – желанием заиметь побольше личных денег. Так в чём же разница между предпринимательством и воровством?

Предпринимательство герметизировано и канализировано на решение поставленной обществом задачи. Его алчность на деньги подобна огню в печи, пару в паровой машине: она движет строго в определённом направлении, и никуда вбок свернуть не может. Уголовщина же и есть поворот движущей силы алчности вбок, по линии наименьшего сопротивления.

Представьте, что вы видите, как из парового котла через дырку вырывается мощная струя пара. При этом вы удивляетесь, почему перестала работать паровая машина. А чего удивляться-то? Пару проще, с точки зрения наименьшего сопротивления, выходить в дыру, нежели толкать поршни.

Ещё проще и понятнее: воду толкают на пятый этаж, а она дырку нашла на втором. Как вы думаете, пойдёт она на пятый, или же на втором выльется?

Залог полезности предпринимательства, как общественного института – узкая и строго определённая направленность действующих в нём сил.



И в этом энергетика предпринимательства совершенно не уникальна. Она соответствует как общим законам полезности энергетики, так и законам полезности любой человеческой деятельности. Учитель истории тоже должен преподавать историю по учебнику, а не байки травить и не в волейбол с учениками играть, даже если и ему, и ученикам так легче…

«Сложности» в этом вопросе, совместив корыстную уголовщину с предпринимательством, создали на пустом месте не иначе как вредители и враги рода человеческого.



Потому что никакой сложности нет: есть алчущий денег взломщик, который работает на свой страх и риск, и есть алчущий денег предприниматель, который работает по заказу и техзаданию, получая личный доход как процент от общественного дохода.

Отличие предпринимателя (если он не уголовник) от наёмного рабочего только в одном: он инноватор, и у него неограниченный доход. Наёмнику не хочется напрягаться, выдумывая новые решения и подходы, и получка его жёстко фиксированная.



А предприниматель, если придумает, как вырастить больше яблок – получит доход выше прежнего, и так сколь угодно раз подряд. Хороший пасечник миллионер, а плохой – нищий, ни у того, ни у другого нет оклада, фиксированной получки.

Но хороший пасечник миллионер не потому, что он в ульях наркоту прячет, а потому, что умеет много мёда произвести. Ложка мёда – рубль, десять – 10 рублей, 1000 – 1000, и так далее.



Конечно, это стимулирует, если на мёд стабильные цены и его есть куда сбывать. Предприниматель, отыскивая скрытые резервы, начинает гнать всё больше и больше мёда, в итоге в этом меду хоть купайся. В отличие от наёмника у такого человека живой и личный интерес в деле. Но в деле, а не в уголовщине!

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Почему в РФ предпринимательство не разгоняет маховики национальной экономики? Потому что, по сути, в отличие от Китая, мы имеем в лице бизнеса совершенно разгерметизированную паровую машину. У предпринимателей подогревают не интерес к конкретному делу, а звериное, доисторическое начало – «хапнуть и бежать». Их энергия направлена не на то, чтобы, решая свои проблемы, решать вместе с тем проблемы страны.

Их энергия (и в этом отличие от Китая, от послевоенной ФРГ) – направлена на то, чтобы решать свои личные проблемы за счёт страны и откровенно убиваемого народа.

Но не нужно быть шибко умным, чтобы такое предсказать! Поймите, вода идёт вверх лишь тогда, когда ей перекрыт путь вниз. Точно так же сложные формы зарабатывания денег привлекают людей лишь тогда, когда заблокированы простые способы их расхищения.

В паровой машине пару предоставляют безальтернативный маршрут: туда, и больше никуда. Пар движется по предоставленному каналу – и проявляет свою полезную двигательную силу. А если появится альтернативный канал (дырка в котле) – пар весь уйдёт в свисток и пустоту.

Точно так же и энергия предпринимательства. Твёрдые, жёстко контролируемые цены, условия, стандарты, социальные нормы – окружая предпринимателя со всех сторон, делают его активность полезной обществу.



В условиях свободы цен и всеобщей разнузданности, распущенности – его энергия становится деструктивной (в лучшем случае – нейтральной, никак не способствующей развитию общества).

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Кратко резюмируя: паровую машину движет пар – но не только пар. Герметизация и маршрутирование пара дают возможность использовать его потенциал.

Точно так же и в обществе: предпринимательская активность может стать полезной, инновативной, рационализаторской – если она в русле и под контролем «механиков».



Сама по себе она (предоставленная самой себе) полезной не станет.







В.Л. Авагян





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Источник (в сокр.).

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