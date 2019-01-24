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Алексей Комов об архитектуре. По-живому

21:18. 24 января 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Алексеем Комовым, членом президиума Союза архитекторов России.

Содержание беседы:

0:22 Как меняется облик российских городов?
4:04 Советская архитектурная эпоха против современного сити-дизайна
13:16 Про социальный статус архитектора
15:51 Тенденции в архитектуре в России и мире
23:27 Что может изменить отдельно взятый архитектор?
28:38 Про образ будущего и архитектурное образование
39:22 Кто сейчас выполняет крупные государственные заказы?
41:16 Можно ли построить новое без разрушения старого?
48:57 Насколько безопасны современные архитектурные объекты?
55:17 Стройки в Китае
56:41 Что дальше?

#поживому

Источник: www.youtube.com

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