Алексей Комов об архитектуре. По-живому

Разговор с Алексеем Комовым, членом президиума Союза архитекторов России.



Содержание беседы:



0:22 Как меняется облик российских городов?

4:04 Советская архитектурная эпоха против современного сити-дизайна

13:16 Про социальный статус архитектора

15:51 Тенденции в архитектуре в России и мире

23:27 Что может изменить отдельно взятый архитектор?

28:38 Про образ будущего и архитектурное образование

39:22 Кто сейчас выполняет крупные государственные заказы?

41:16 Можно ли построить новое без разрушения старого?

48:57 Насколько безопасны современные архитектурные объекты?

55:17 Стройки в Китае

56:41 Что дальше?



#поживому

Источник: www.youtube.com