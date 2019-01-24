24 января 1943 года погиб Лёня Голиков
13:32. 24 января 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Когда началась война, Лёне Голикову исполнилось 15 лет. Он родился в новгородской земле, в небольшой деревне Лукино в семье плотовщика – отец сплавлял по рекам плоты.
После оккупации фашистами родной земли, Лёня по рекомендации школьного учителя был принят в партизанский отряд №67, 4-й ленинградской партизанской бригады. Переодевшись в лохмотья, вместе с другими сверстниками он ходил по деревням, определяя количество немцев, орудий и их расположение.
Со временем юного партизана стали брать на более ответственные задания. Наравне со старшими товарищами участвовал в боевых операциях, закладывал мины под вражеские железнодорожные составы и автоколонны. Наградной лист сообщает, что в составе партизанского отряда он подорвал 14 мостов и 9 автомашин противника. Когда с врагом приходилась вступать в бой, он без промаха стрелял из автомата, уничтожив в общей сложности 78 фашистов.
Корреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Вахов, общавшийся с партизанами Ленинградской области (Новгород входил в состав Ленобласти) в книге «Девять бесстрашных» описывает и подвиги партизана-подрывника Голикова:
«До моста оставалось всего десяток метров, когда луна, как нарочно, выплыла из-за туч. Несколько часов он полз к мосту. Спину давил груз тола. Дышалось с трудом. Во рту пересохло и резало гортань… Рука дотронулась до шершавого бетона быка. Теперь его трудно было заметить часовому. Леонид нашел скобы и стал подниматься вверх. На двенадцатой скобе бык кончался, и тут уже шли металлические конструкции. Сверху пятнами падал лунный свет. Когда спускался, на мгновение замер – над головой прошел часовой. Спустившись, чуть не опалив себе глаза, поджег шнур и кинулся в воду… В тот миг, когда он опять миновал заграждения и уже готовился выбраться на берег, его накрыла огромная волна. Он не слышал взрыва. Пришел в себя на рассвете в прибережном камыше. Сквозь обломанные стебли было видно изуродованное тело моста».
В августе 1942 года на шоссе у села Острая Лука (Дедовский район Псковской области) юный партизан подорвал легковую машину, в которой находились немецкие офицеры. После их ликвидации Голиков обнаружил портфель, в котором оказались важные документы.
24 января 1943 года партизанскому отряду, уходившему из немецкого окружения, пришлось вступить в бой, один из предателей выдал немцам месторасположение партизан. В этом бою Леонид Александрович Голиков погиб.
Звание Героя Советского Союза было присуждено ему посмертно в апреле 1944 года.
После оккупации фашистами родной земли, Лёня по рекомендации школьного учителя был принят в партизанский отряд №67, 4-й ленинградской партизанской бригады. Переодевшись в лохмотья, вместе с другими сверстниками он ходил по деревням, определяя количество немцев, орудий и их расположение.
Со временем юного партизана стали брать на более ответственные задания. Наравне со старшими товарищами участвовал в боевых операциях, закладывал мины под вражеские железнодорожные составы и автоколонны. Наградной лист сообщает, что в составе партизанского отряда он подорвал 14 мостов и 9 автомашин противника. Когда с врагом приходилась вступать в бой, он без промаха стрелял из автомата, уничтожив в общей сложности 78 фашистов.
Единственная сохранившаяся фотографии Лёни Голикова, сделана корреспондентом ЛенТАСС. На груди у партизана медаль «За отвагу»
Корреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Вахов, общавшийся с партизанами Ленинградской области (Новгород входил в состав Ленобласти) в книге «Девять бесстрашных» описывает и подвиги партизана-подрывника Голикова:
«До моста оставалось всего десяток метров, когда луна, как нарочно, выплыла из-за туч. Несколько часов он полз к мосту. Спину давил груз тола. Дышалось с трудом. Во рту пересохло и резало гортань… Рука дотронулась до шершавого бетона быка. Теперь его трудно было заметить часовому. Леонид нашел скобы и стал подниматься вверх. На двенадцатой скобе бык кончался, и тут уже шли металлические конструкции. Сверху пятнами падал лунный свет. Когда спускался, на мгновение замер – над головой прошел часовой. Спустившись, чуть не опалив себе глаза, поджег шнур и кинулся в воду… В тот миг, когда он опять миновал заграждения и уже готовился выбраться на берег, его накрыла огромная волна. Он не слышал взрыва. Пришел в себя на рассвете в прибережном камыше. Сквозь обломанные стебли было видно изуродованное тело моста».
В августе 1942 года на шоссе у села Острая Лука (Дедовский район Псковской области) юный партизан подорвал легковую машину, в которой находились немецкие офицеры. После их ликвидации Голиков обнаружил портфель, в котором оказались важные документы.
24 января 1943 года партизанскому отряду, уходившему из немецкого окружения, пришлось вступить в бой, один из предателей выдал немцам месторасположение партизан. В этом бою Леонид Александрович Голиков погиб.
Звание Героя Советского Союза было присуждено ему посмертно в апреле 1944 года.
(lnk)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com