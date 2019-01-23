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Культурно-развивающий проект Ноосфера. Кто брал дань с золотой орды

19:38. 23 января 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Allisa 23 января 2019 в 20:34 Ссылка Пометить
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    А подскажите, каковы были достижения науки и искусства Руси до татаро-монгольского нашествия? Желательно с примерами и фамилиями. С какого уровня их “отбросило назад”?

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