Интернет – это провал
Что стало с голосом народа на просторах всемирной паутины?
И государства, и частные компании очень активно работают, чтобы нейтрализовать политическую полезность интернета для больших масс населения. Как именно это происходит – вопрос отдельный. Во всех странах по-разному. В США осторожно и незаметно, оправдываясь, цензурируют новости, в России блокируют сайты, в Великобритании сажают за твитты, а в Китае устанавливают великий и непробиваемый фаерволл. Что произойдёт с людьми, если окончательно лишить их интернета? Как у нас из рук вытягивают самый мощный политический инструмент? Каким будет будущее интернета, если мы ничего не предпримем?
Понять законы, по которым живёт общество, и решить проблемы, с которыми оно сталкивается, помогут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
о! у наконец-то хоть до кого-то дошло, что интернет- самый мощный информационный ресурс. но опять же не для всех, а для тех, у кого есть своё интеллектуальное ситечко, чтобы иметь возможность просеивать информацию. а по ящику, да, всё уже просеяли, прожевали и в ротик положили))