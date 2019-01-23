Главная » Невероятное в мире, Политика

Интернет – это провал

18:55. 23 января 2019 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал:

Что стало с голосом народа на просторах всемирной паутины?

И государства, и частные компании очень активно работают, чтобы нейтрализовать политическую полезность интернета для больших масс населения. Как именно это происходит – вопрос отдельный. Во всех странах по-разному. В США осторожно и незаметно, оправдываясь, цензурируют новости, в России блокируют сайты, в Великобритании сажают за твитты, а в Китае устанавливают великий и непробиваемый фаерволл. Что произойдёт с людьми, если окончательно лишить их интернета? Как у нас из рук вытягивают самый мощный политический инструмент? Каким будет будущее интернета, если мы ничего не предпримем?

Понять законы, по которым живёт общество, и решить проблемы, с которыми оно сталкивается, помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

============================================================================


Простые Мысли

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трагедия советского интернета
...мнению, ключевой вклад в провал красного интернета внесла советская бюрократия. ... одна монография, посвященная чилийскому интернету, — это работа Иден Медины «Cybernetic...объяснение, согласно которому развитие интернетаэто триумф свободного рынка над ...
Язык недоумков — это язык будущего?
... для молодых это всё уже непонятно. Тем более и интернет со своим... Собчак и Сергей Минаев. Это продемонстрировал провал того же Минаева в передаче... целые послания на этом молодёжном языке в интернете, это уже осознанное уродование литературного...
О превращении США в жертву «природных катастроф»
...газа в воду. Большое углубление – это провал, имеющий размер примерно 145х195 м... эти мероприятия соответствующие финансовые ресурсы. 13 августа 2012 года на интернет...национальной безопасности (DHS) разместило в интернете заказ на поставку взрывчатых веществ...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-7
... провалов». А между тем из этого провала выползает «метановый джин», против которого... живу в 50 милях от этого провала и чуть больше 10 лет... нефтяной катастрофы ВР, которыми пестрит интернет, быстро вызывает перегрузку головного мозга...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
...очень предусмотрительно с учетом полного провала сердюковских преобразований, то в... там полный и оглушительный провал. Опять всем будут заправлять... 90% информационных запросов пользователей интернетаэто заявки на всевозможную порнографическую клубничку...
Утомлённые солнцем 2: Цитадель - Продолжение провала
... их предков гадят. В этом, собственно, причины провала. Ушли в прошлое советские..., угорал весь российский Интернет. Никита Сергеевич сделал из этого выводы, и для... умело символизирующий Божье Провидение. После провала «Предстояния» были сделаны выводы, и...

Один комментарий»

  • 636 -48
    xazzar berlazzar 23 января 2019 в 20:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    о! у наконец-то хоть до кого-то дошло, что интернет- самый мощный информационный ресурс. но опять же не для всех, а для тех, у кого есть своё интеллектуальное ситечко, чтобы иметь возможность просеивать информацию. а по ящику, да, всё уже просеяли, прожевали и в ротик положили))

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>