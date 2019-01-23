Интернет – это провал

Концептуал СМИ Что стало с голосом народа на просторах всемирной паутины?

И государства, и частные компании очень активно работают, чтобы нейтрализовать политическую полезность интернета для больших масс населения. Как именно это происходит – вопрос отдельный. Во всех странах по-разному. В США осторожно и незаметно, оправдываясь, цензурируют новости, в России блокируют сайты, в Великобритании сажают за твитты, а в Китае устанавливают великий и непробиваемый фаерволл. Что произойдёт с людьми, если окончательно лишить их интернета? Как у нас из рук вытягивают самый мощный политический инструмент? Каким будет будущее интернета, если мы ничего не предпримем?



Понять законы, по которым живёт общество, и решить проблемы, с которыми оно сталкивается, помогут:

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