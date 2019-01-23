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Чемпион мира по кикбоксингу: Мужчины и женщины, Европа, патриотизм и тотальная цензура

19:40. 23 января 2019 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:
Честно признаюсь: такого потока откровений, настолько верно осмысленного взгляда на окружающую реальность от американца, да ещё и спортсмена – не ожидал.

И отчего-то уверен: этот парень не стал бы выступать на Олимпиаде под белым флагом.

В общем, Эндрю Тейт – американский и британский кикбоксёр из Чикаго, чемпион мира по кикбоксингу по версии ISKA, чемпион мира по версии Enfusion – выложил всю правду-матку о Западе и его „демократии”.

Кстати, отец Эндрю – международный мастер по шахматам…



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: демократы, Европа, ЛГБТ, семья, США
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